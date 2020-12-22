聖誕送祝福　台南永康就業中心提供813職缺

▲勞動部雲嘉南分署永康就業中心，為了讓民眾新年度能有一份合適的工作，特別在聖誕節前夕辦理「聖誕送祝福•就業好幸福」徵才活動，提供813個工作機會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

在這充滿感恩的12月，勞動部雲嘉南分署永康就業中心，為了讓民眾新的年度能有一份合適的工作，特別在聖誕節前夕12月24日上午9時至11時，於永康就業中心2樓多功能教室辦理「聖誕送祝福•就業好幸福」徵才活動，當天有14家廠商設攤，7家廠商代收履歷，共提供813個工作機會。



當天設攤的廠商有堤維西交通工業、啟碁科技股份有限公司、泰吉軒實業有限公司、瓜瓜園企業股份有限公司、海底撈火鍋股份有限公司、群創光電…等14家廠商，另有遠鼎股份有限公司台南分公司（香格里拉台南遠東國際大飯店）、統一實業股份有限公司…等7家廠商代收履歷。提供助理技術員、組裝作業員、電機人員、品保助理、儲備幹部、實驗室測試人員、技術人員、包裝作業員、外場餐飲服務員…等813個工作機會。





其中海底撈火鍋於南紡2館新設的門市，各類服務員職務需求較大，而且公司的福利升遷制度完整，實習時薪165-180元，通過考核成為正式員工起薪就有31.5K~38K，每家門市每日還提供免費員工供膳5餐。另華美光學品牌行銷企劃專員及射出儲備幹部起薪就有35K，堤維西交通及亞獵士科技提供了多種不同的職缺，請民眾多加把握。



永康就業中心表示因疫情影響趨緩，景氣回溫，企業人力需求增加，又為了讓民眾有過節的氣氛，中心特別結合聖誔節。辦理聖誕抽抽樂活動，每隻可愛的襪子，都有中心同仁準備的祝福，民眾當天只要應徵1家以上的廠商，即可參加抽獎活動，數量有限，送完為止，歡迎求職者踴躍參加！



欲知活動更詳細訊息可上雲嘉南分署網站：https://goo.gl/R7nenb/或臉書搜尋關鍵字「賈好嘉」或電洽：06-2038560永康就業中心或加入永康就業中心的LINE(ID:@pkx6862r)。為配合防疫新生活運動，凡參加之求職者，請配戴口罩，齊心防疫。

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