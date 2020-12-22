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台南21歲護理師腦死拔管！母淚支票超大張「像中獎」　市府回應了

記者柯沛辰／綜合報導

台南21歲鍾姓女護理師1日凌晨下班後騎車返家，不料途中遭20歲溫姓男子酒駕撞飛，頭部受到重創，經院方搶救21天未好轉，家屬21日忍痛拔管。鍾女母親泣訴，市府16日到場慰問時，給予特大張支票，象徵交付捐款，但他們到現在都還沒收到一毛錢。對此，市府21日晚間正式回應。

安南醫院鍾姓護理師1日騎車返家，行經安南區慶和路、長和路口，結果遇上溫男酒後無照駕駛，當場被撞到重傷昏迷。鍾女送醫後，經過2次開刀，原本從鬼門關前撿回一命，怎料上周敗血症引發腦部急遽惡化，昏迷指數剩3，院方11日宣布腦死。

▲台南市長黃偉哲前往安南醫院探視酒駕被撞傷的鐘姓女護理師，並代表交付社會局愛心專戶的善款給家屬。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲市長黃偉哲前往安南醫院探視鍾女，並代表交付社會局愛心專戶善款給鍾母。（圖／記者林悅翻攝）

市議員林燕祝21日到場慰問家屬，得知社會局尚未撥付265萬元捐款，立即聯繫社會局。鍾女母親泣訴，市長黃偉哲16日到院探視，給予一張256萬大支票樣板，象徵交付捐款，感覺好像鍾家「中大獎」，但女兒明明是不幸受害，而且至今尚未拿到一毛錢，讓她看了很難過。

院方表示，鍾女腦部瀰漫性壞死、血壓不穩，無法自主呼吸，瞳孔放大，經與家屬協商，最終決定在21日上午11點10分拔管，遺體送回歸仁區老家。面對鏡頭，家屬也鞠躬感謝各界捐款，盼酒駕憾事別再重演。

▲鐘姓護理師搶救21天，因病況未好轉，家屬忍痛拔管回家。（記者林云翻攝，下 ）

▲鍾姓護理師搶救21天未好轉，家屬決定忍痛拔管。（圖／記者林悅翻攝）

市府社會局回應，市長16日前往安男醫院探望關懷，指示社會局盡速匯款，以利家屬即時運用，但因捐款有一定法律程序，加上護理師車禍後昏迷、無法意識表達，若直接匯款至護理師帳戶，恐造成家屬運用上困擾，所以社工連日來密集與家屬討論如何解決匯款問題，最終決定由母親具領，整個過程社工都有說明，也取得家屬同意。

款項部分，社工19日親自將匯款帳號協議書送交鍾女父母簽名後，21日下午已將各界捐款265萬7482元匯至鍾女母親帳戶中，而家屬除了感謝各方協助，也呼籲不必再捐款。至於慰問發票爭議，社會局未來會考量家屬感受，更謹慎處理關懷慰問事宜，並擇日再前往慰問。

▼鍾母及姐弟感謝各界關心。（圖／記者林悅翻攝）

▲遭酒駕撞成重傷的21歲鐘護理師，因腦部2度開刀後引發敗血症，21日上午拔管宣告腦死，留一口氣回家，鐘母及姐弟感謝各界關心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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