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認識烏腳病、做薑餅屋　台南長女耶誕節別具意義

▲長榮女中校牧特別在耶誕節前，帶學生前往烏腳病醫療紀念館戶外教學，認識早年為該病付出的人物，觀光科學生學習如何導覽、餐飲科學生自製養生茶與社區老人分享，感受奉獻的意義。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲長榮女中校牧特別在耶誕節前，帶學生前往烏腳病醫療紀念館戶外教學，認識早年為該病付出的人物，觀光科學生學習如何導覽、餐飲科學生自製養生茶與社區老人分享，感受奉獻的意義。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

隨著耶誕節到來，慶祝活動五花八門，歡樂之餘也讓人忘了該節日背後的真諦，長榮女中校牧特別在耶誕節前，帶學生前往烏腳病醫療紀念館戶外教學，認識早年為該病付出的人物，觀光科學生學習如何導覽、餐飲科學生自製養生茶與社區老人分享，感受奉獻的意義。

長榮女中為基督教長老教會學校，每年的耶誕夜、耶誕節都會舉辦慶祝活動，該校並設有「人生哲學」特色課程，由牧師擔任講師，引領學生探討生命的意義。校牧劉冠伶特別在這學期規劃了「轉角遇見新幸福」主題教案，在課程中以烏腳病之父王金河、外科醫師謝緯、美籍宣教師孫理蓮等人為主角，除了讓學生認識烏腳病起源，也體悟三位已故基督徒拯救病患、無私奉獻的精神。

▲長榮女中校牧特別在耶誕節前，帶學生前往烏腳病醫療紀念館戶外教學，認識早年為該病付出的人物，觀光科學生學習如何導覽、餐飲科學生自製養生茶與社區老人分享，感受奉獻的意義。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為了讓學生實地感受烏腳病曾經存在的事實，劉牧師安排在耶誕節前，帶學生進行戶外教學，地點就選在北門烏腳病醫療紀念館。王金河醫師的子女，六日都會輪流南下擔任導覽志工，此次為了長女到訪，二女兒王芳美偕夫婿薛錦隆特地在休館日多停留一天，為學生們導覽解說，介紹烏腳病、病患的痛苦以及王金河醫師等人諸多的付出。王芳美也鼓勵學生，未來不管從事什麼工作，有機會多幫助別人，因為助人為樂，就像他的父親王金河一樣，一生充滿喜樂。

這次的戶外教學，也結合觀光科及餐飲科兩科的本位課程，觀光科學生參觀了園區、聽完講解後，現學現賣，當起了導覽解說員，並用手機攝製成類似行腳節目的影片，餐飲科學生則以沿海地區農產烹煮牛蒡茶，沿路向社區民眾奉茶，並前往老人日照中心，用熱茶與歌聲溫暖他們。

▲長榮女中校牧特別在耶誕節前，帶學生前往烏腳病醫療紀念館戶外教學，認識早年為該病付出的人物，觀光科學生學習如何導覽、餐飲科學生自製養生茶與社區老人分享，感受奉獻的意義。（圖／記者林悅翻攝，下同）

除了戶外教學，餐飲科校內的烘焙課，也應景舉辦了薑餅屋創作比賽。學生先用薑粉調和麵粉，烤出各式各樣如屋頂、牆壁等房屋「建材」，接著再以糖粉與蛋白打成糖霜，當成「水泥」來組裝建材，有些學生水泥塗得不夠，蓋好的房子應聲倒地，也讓他們大呼「蓋房子真的不能偷工減料啊！」，於是大家重新按步就班，用真材實料結結實實的蓋好薑餅屋的基底，最後再用各種顏色糖霜進行裝飾，完成十幾間耶誕味十足的薑餅屋，這些作品在進行評分之後，也會在耶誕節當天展出，增添節慶氣氛也分享學習成果。

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