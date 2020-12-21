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台南護理師11時11分拔管回家　母嘆：酒駕判太輕大家都不怕

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記者林悅／台南報導

台南市立安南醫院21歲鐘姓護理師，12月1日凌晨下班騎車返家途中，遭20歲溫姓男子無照酒駕撞飛，鐘女頭部重創送安南醫院搶救，經21天搶救鐘女病況惡化僅靠機器維生，家屬21日上午11時11分忍痛拔管，「留一口氣」回家。

▲鐘姓護理師搶救21天，因病況未好轉，家屬忍痛拔管回家。（記者林云翻攝，下 ）

▲鐘姓護理師搶救21天，因病況未好轉，家屬忍痛拔管回家。（記者林云翻攝，下 ）

鐘姓護理師12月1日凌晨1時下班騎車準備返家，途中行經安南區慶和路二段、長和路一段路口時，遭20歲溫姓男子開車撞飛，鐘女手腳骨折、頭部重創，送服務的台南市立安南醫院加護病房救治觀察。

▲鐘姓護理師搶救21天，因病況未好轉，家屬忍痛拔管回家。（記者林云翻攝，下 ）

鐘女車禍重傷後，安南醫院護理部全體護理人員十分不捨，自動設立「集氣區」讓護理人員寫祈福卡祝福集氣外，護理人員也發起「千羽鶴祈福」活動，盼能加倍集氣。

▲鐘姓護理師搶救21天，因病況未好轉，家屬忍痛拔管回家。（記者林云翻攝，下 ）

台南市長黃偉哲除案發時指派安南區長葉誌明前往醫院，慰問受傷護理師家屬，希望大家集氣為她加油，早日清醒康復，日前並赴醫院探望，轉交台南市社會局所開立愛心戶之善款265萬元給護理師家屬，並詢問鐘女病況。

當時主治醫師許正義表示，護理師的生命跡象是用升壓劑及機器在維持，目前意識昏迷瞳孔也放大，病況惡化，惟仍尊重家屬意願持續觀察治療。黃偉哲市長對此表示難過與不捨，並強調台南市一定要嚴格取締酒駕，以免再造成憾事發生。

安南醫院表示，鐘女雖有戴安全帽，但頭部因撞擊力太大，出現嚴重腦水腫，雖數度進行腦部手術，並以低溫療法搶救，但搶救21天病況除未好轉，不幸引發敗血症，家屬決定拔管。

▲鐘姓護理師搶救21天，因病況未好轉，家屬忍痛拔管回家。（記者林云翻攝，下 ）

21日上午，家屬親友及醫護人員向鐘女告別後，於11時11分忍痛拔管，並「留一口氣」回家，家屬並向各界、院方的集氣表達感謝，護理同事們也進到加護病房，一同送鐘女最後一程。

▲鐘姓護理師搶救21天，因病況未好轉，家屬忍痛拔管回家。（記者林云翻攝，下 ）

鐘母說，酒駕實在判太輕，大家都不會怕，但受害的都是無辜家屬，她強調，酒駕肇事應該重罰，才能遏阻或減少酒駕發生。

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