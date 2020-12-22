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打開戲籠揭密「歌仔戲」人生　屏東戲曲故事館「戲籠乾坤」特展

▲屏東戲曲故事館即日起至2021年2月28日，展出＝「戲籠乾坤」歌仔戲服展。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲屏東戲曲故事館即日起至2021年2月28日，展出＝「戲籠乾坤」歌仔戲服展。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東戲曲故事館即日起至2021年2月28日，展出『戲籠乾坤』歌仔戲服展，從戲籠的概念出發，帶觀眾走進歌仔戲做戲的日常風景，一窺前台堂奧，也從後台看門道。展覽中也透過老照片來構築時代記憶，一步步進入歌仔戲戲裡戲外耐人尋味的曲藝人生。

▲屏東戲曲故事館即日起至2021年2月28日，展出＝「戲籠乾坤」歌仔戲服展。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼歌仔戲服展。

▲屏東戲曲故事館即日起至2021年2月28日，展出＝「戲籠乾坤」歌仔戲服展。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

歌仔戲是台灣常民文化的代表，早年做戲，戲班會將所有行頭、道具及設備裝入「戲籠」裡，從最早使用竹籠，後改為較耐用的木箱、鐵箱，並設專人管理，有戲服籠、頭盔籠或放置表演道具的走台籠等，到了後來演員也開始擁有存放個人衣物、服飾及用品的私己籠。

走過百年歷史的歌仔戲，因語言的共通性與親切感，成了常民生活的一大娛樂，人們喜歡看戲，看到戲都結束了還捨不得離去，也正呼應一句俗諺:「看戲看到扛戲籠」。

透過戲服、配件訴說不同角色的元素，以及歌仔戲的相關禁忌解密，讓人深刻了解戲籠裡所裝載的，不只是戲班的私傢，更含納了一代又一代戲曲生活的變遷與底蘊，也揭開歌仔戲文化的脈絡。

文化處表示，這次展出特別向群英歌仔戲實驗劇團商借戲服，以《山伯英台》這齣戲裡各角色扮相為主，現場也提供大人、孩童的戲服體驗，適合全家一起參觀展覽，還可試穿歌仔戲服拍照。

另外，屏東戲曲故事館每年農曆年邀請歌仔戲團演出賀年大戲，2021年2月14日(年初三)下午3時30分，由明華園黃字戲劇團演出，在新春期間為大家帶來吉祥好運。

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