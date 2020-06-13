新住民歌仔戲粉墨登場　移民署「擴大自行到案專案」

▲新住民以歌仔戲方式，宣導移民署「擴大自行到案專案」 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

移民署南區事務大隊嘉義市服務站與嘉義市傳統文化與技藝協會合作，日前舉辦新住民家庭教育課程，邀請新住民以歌仔戲的趣味表演，宣導移民署推動「擴大自行到案專案」。

新住民朋友常因文化差異、語言隔閡等因素而導致在臺生活適應問題，為此嘉義市服務站每月固定舉辦新住民家庭教育課程，向新住民介紹轄內常用社會資源，協助適應我國生活。除此之外，本次課程邀請到蔡明儒老師向新住民介紹歌仔戲文化，亦特別打造「探香記」一劇，透過劇情主角唐伯虎與秋香從大陸跨海來臺生活點滴，描述在地特色文化、美食及政府照顧關懷新住民措施。

演員之一的阿娟來臺多年，早先在新聞報導上看到同樣來自越南的歌仔戲著名演員阮安妮，以優美的姿態粉墨登場，流利的口白與身段，吸引阿娟也走進歌仔戲的世界。阿娟在訪談中提到，自己多年前來臺時，大多是靠同鄉及家人的支持才能適應生活，現在政府對新住民照顧輔導非常完善，她希望能透過戲劇讓更多同鄉瞭解福利資源。本次排演，還特別將移民署「擴大自行到案專案」融入趣味元素作為教學內容示範，鼓勵在臺逾期外來人口自行到案，才可以早日回家。

▲新住民歌仔戲裝扮 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市服務站站主任鄧宇哲課程中不忘呼籲在臺逾期外國朋友，在6月30日前向移民署自行到案者，可享「不收容、不管制、低罰鍰」三大減免措施，詳情可電洽嘉義市服務站專線：(05)216-6100，移民署將會儘速協助外國朋友平安返鄉。

▲新住民歌仔戲粉墨登場 。（圖／記者翁伊森翻攝）

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