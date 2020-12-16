小時超毛經驗！　他見「怪唱腔野台戲」嚇跑…再去竟全消失

▲有網友說，土地公廟節日都有布袋戲。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

您看過野台戲嗎？一名網友發文分享小時候曾路過一些小巷子，看野台戲的經驗，讓他現在看到不管是布袋戲還是歌仔戲，如果旁邊沒有宮廟，「我還是會覺得怪怪的，不敢靠近。」

當事人近日在「靈異公社」臉書社團說，以前野台戲配上有些微弱的燈，遠遠看過去真的讓人覺得有些恐怖，然後還有怪怪的唱腔，毛骨悚然，「當時還是小鬼的我不敢踏入巷子，只能快速跑過。」

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原PO表示，回家問大人，他們說他們小時候最愛看布袋戲了，那是他們年代唯一的娛樂，「叫我領著路帶他們去看野台布袋戲…可是到了同一地點，發現卻是昏暗的巷子，沒有任何舞台，也沒有什麼布袋戲，回去後被大人唸說我看錯害他白走一段路…」

▼原PO說，如果歌仔戲和布袋戲沒在宮廟旁，他會不敢靠近。（示意圖／翻攝pixabay免費圖庫）

原PO指出，現在長大科技資訊越來越先進，很少看到野台布袋戲了，就算有也擺在大馬路旁或廟宇旁；如果現在在暗巷出現野台戲，不管是布袋戲還是歌仔戲，如果旁邊沒有宮廟，「我還是會覺得怪怪的，不敢靠近。」

對此，有人留言分享小時候類似經歷，「那時候大型布袋戲，現場只有我一位，默默看完全程表演（當時已經半夜了），回神過來才發現這不是給神明看的。」

也有人說，「以前小時候晚上有演布袋戲時，我都想要看一下，不過都被大人拉走，明明前面的板凳都沒人啊？長大後才知道是演給好兄弟看的。」

一名網友表示，「我們這邊固定土地公廟節日都有布袋戲，另一間廟是歌仔戲，舞台在廟埕裡，最喜歡賣甘梅芭樂跟棉花糖攤了！」