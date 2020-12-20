　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女友爛醉躺床！渣男竟call「3男輪流侵犯」…裸體坐一旁全程觀看

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市張姓男子被指控對同居女友之女兒性侵，檢方查無違反其意願之行為，偵結不起訴。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲高雄男趁女友爛醉時，竟多次打電話叫友人到工廠性侵女友。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者戴若涵／高雄報導

高雄一名男子平日以自己經營的工廠為家，2015年間他見女友酒後不省人事，竟動邪念，接連在不同天找來3名男性友人到家中性侵女友，其中1人因「起不來」遂離開。女友在性侵過程中甦醒，嚇得出腳猛踢男友友人，並於事後提告。雖然男子否認教唆友人性侵女友，但法院勘驗相關事證後仍將他判刑5年，可上訴。

判決指出，阿義（化名）2015年3月間見女友小理（化名）酒醉不醒，竟打電話給友人A，邀請對方到工廠性侵女友得逞，他則是在一旁全程觀看。過程中小理甦醒，發現遭A男侵犯，嚇得出腳猛踢，驚喊「你在做什麼？」，遇反抗的A男這才倉皇逃離現場；事隔8個月，阿義再度見到女友熟睡，竟然又打電話call另名友人B前來工廠性侵女友。

事後小理好不容易找到A男、B男的聯絡方式，逼問後才知道，竟全是男友唆使的，氣得報警處理。另外，阿義還曾以同樣手法找另名友人C赴工廠性侵女友，但由於C男2次都因有糖尿病，罹患性功能障礙無法勃起，「我沒做什麼就離開了」。

阿義挨告後辯稱，全案與他無關，但證詞反反覆覆，一下說是女友喝完酒行為很爛，女友自己找人來發生關係，一下說是女友趁他不在誘惑朋友發生關係，一下又說是女友提告他才知情的，前後供述不一，讓法官無法採信。

橋頭地方法院勘驗各項事證後，依照2個教唆犯乘機性交罪分別判阿義有期徒刑3年6月，應執行有期徒刑5年。另依照乘機性交罪分別判A男、B男有期徒刑3年2月、3年3月；案經上訴，高雄高分院認為原審並無違誤駁回，全案目前上訴至最高法院審理中。

ET快訊
月入6萬太弱？　過來人揭30歲薪水「真實數字」
低溫探14°C！北台灣雨繼續下　玉山有望降雪
罷免陳致中2階段連署失敗！ 1.3萬份不合格原因曝
可能要燒到明天！　大爆炸鄰近5工廠連環燒
男迷昏女友躺旁邊「讓網友硬上」　她一摸感覺不對：你是誰
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／永和汽車失控猛衝釀8車受損　1男遭波及倒地送醫急救

旭富製藥是全球第二大羥氯奎寧生產廠　蔡英文4月參訪

女友爛醉躺床！渣男竟call「3男輪流侵犯」…裸體坐一旁全程觀看

獨／「假冒低收戶優先錄取」非營利幼兒園！家長怒揭暗黑招生過程

旭富製藥付之一炬！鄰近5工廠遭波及…恐燒到明天才能撲滅

迷昏女友「讓男網友硬上」！男躺旁邊裝睡　她一摸崩潰喊：你誰

強風助長火勢！上市公司旭富製藥廠房大火　延燒緊鄰5家工廠

快訊／陽金公路台2甲線「一線道吞噬」　21日搶通「單線雙向」

快訊／不雅片設局詐球星！劉嫌遭拘抵北檢　訊後聲請羈押未禁見

桃園男強押人妻代夫還債「上銬凌虐」　她逃出向檳榔攤求救

高爾宣坦言新北耶誕城唱到「很沮喪」　朋友虧：2020心最累男人

A-Lin高雄開唱「消瘦10KG又曬黑」！　她滿意陽光身材：是我很喜歡的樣子

沙發驚見「黃金獵貓」媽超傻眼　巨大身軀趴扶手：想當貓不行嗎>

蕭敬騰自彈自唱《說好不哭》合作余文樂！　看林俊傑彈周杰倫歌曲…調皮「掀JJ帽子」

勇兔拍《婆婆》第一次體驗工作滿檔　黑澀會誰交往過敖犬？「我們不紅的怎知道」

球星不雅片風破！2男嫌上銬現身　警查獲3行動硬碟

職籃球員不雅影片瘋傳！　陳建州：盡最大努力保護球員

神救援！伯鹹豬手飄移鄰座女生　正義乘客「帥氣跺腳」強行逼退

美容結束「孤單坐角落」等家長接　紅貴賓委屈看窗外...見媽秒燦笑

市場「超肥美菜虎」1斤賣55元　客人見箱內2坨球暴動：全包了！

快訊／永和汽車失控猛衝釀8車受損　1男遭波及倒地送醫急救

旭富製藥是全球第二大羥氯奎寧生產廠　蔡英文4月參訪

女友爛醉躺床！渣男竟call「3男輪流侵犯」…裸體坐一旁全程觀看

獨／「假冒低收戶優先錄取」非營利幼兒園！家長怒揭暗黑招生過程

旭富製藥付之一炬！鄰近5工廠遭波及…恐燒到明天才能撲滅

迷昏女友「讓男網友硬上」！男躺旁邊裝睡　她一摸崩潰喊：你誰

強風助長火勢！上市公司旭富製藥廠房大火　延燒緊鄰5家工廠

快訊／陽金公路台2甲線「一線道吞噬」　21日搶通「單線雙向」

快訊／不雅片設局詐球星！劉嫌遭拘抵北檢　訊後聲請羈押未禁見

桃園男強押人妻代夫還債「上銬凌虐」　她逃出向檳榔攤求救

獨／高雄男裝病跨院追求　美女醫無奈發「好人卡」：愛腸子多

被美列入黑名單！中芯國際：10奈米以下研發、產能不受影響

高志綱指導花東捕手　不可能3天變強但2年後可能變很好

諸羅山盃／北市明星學校推棒球　敦化國小家長很支持

「守著定存並非好方法」　股市名師給2操作法：全球QE窮人會更窮！

開視訊聽到阿嬤聲音！　4隻「巨大嬤寶」撲倒搶通話...媽慘跌傻眼

北韓外匯耗竭！他計畫開發金剛山「發大財」：打造全球稱羨的名勝

快訊／永和汽車失控猛衝釀8車受損　1男遭波及倒地送醫急救

王維中動作流暢轉速快　蔣少宏：不用多找一個洋將

陳零九穩交女友8年「奪冠就結婚！」　比賽中斷...婚事卡關

王思佳「胸口下滑」兩點走光！　乳暈看光光...全場看傻啦

社會熱門新聞

台男上傳不雅照美國秒通報！網驚呆

即／桃機附近傳爆炸聲！黑煙秒竄天際　消防救援中

旭富製藥大火延燒4工廠　董座急赴現場關切

桃園旭富製藥廠爆炸直擊！2員工受傷搶救中

即／郭主義「愛女輕生亡」　小女兒發80字聲明

扮正妹騙球星自慰　2嫌聲押禁見

小三舌頭好忙！她破人夫「叢林障礙」

即／陽金公路台2甲線8.4K土石崩落　半個路面消失

關渡11歲女童13樓墜下亡！檢警相驗結果出爐

已婚保全偷情女秘書！公司廁所「直接開戰」

魔老闆囚水電工8年沒給薪！釘書機4針縫舌

網愛逼球星自慰！正妹真身「2男嫌」上銬現身

敲門想聊天…《型男大主廚》古錐師驚見愛女死在陽台

灌水泥悶殺同學　15歲國中生驚恐狂唸佛經

更多熱門

相關新聞

罷免陳致中連署失敗！「鎮港除蟲隊」尊重民意

罷免陳致中連署失敗！「鎮港除蟲隊」尊重民意

高雄市鳳山區的市議員黃捷罷免案剛在2天前宣布成立，將於明年2月6日投票，不過高雄市前鎮小港區的市議員陳致中罷免案卻宣告失敗，對此，罷中團體「鎮港除蟲隊」發言人郭倫豪坦言，11月2日送出的2萬9千多份二階連署書中，有多達1萬3千多份不合格，按照規定得在22日前補足，目前已經確定來不及補件，提案宣告失敗。

獨／「假冒低收戶優先錄取」非營利幼兒園

獨／「假冒低收戶優先錄取」非營利幼兒園

獨／好市多吉拿棒停賣原因曝　不排除再上架

獨／好市多吉拿棒停賣原因曝　不排除再上架

陳今佩甩肉50公斤換健康　笑稱木瓜變文旦

陳今佩甩肉50公斤換健康　笑稱木瓜變文旦

蘇偉碩25日遭約談喊卡　檢警證實取消

蘇偉碩25日遭約談喊卡　檢警證實取消

關鍵字：

性侵男友酒醉女友高雄

讀者迴響

熱門新聞

年收200萬女「聯誼」竹科男　急婚GG

郭書瑤「1分鐘床上激吻片」曝光

台男上傳不雅照美國秒通報！網驚呆

即／桃機附近傳爆炸聲！黑煙秒竄天際　消防救援中

逃不了疫情海嘯！2020全台熄燈飯店

好市多熱食區經典食物停賣　網全崩潰

郭主義曾「負債」養大3孩…痛失愛女哭斷腸

富千金帶1.4億元嫁！新郎卻「面無表情」

阿公阿嬤將2歲孫丟進火爐　爸媽見焦屍崩潰

愛上離婚女房東　小鮮肉「曝近況」！網歪樓

考照魔王題！「汽機車到路口誰該禮讓」　超過一半答錯

韋禮安唱一半突「崩潰大哭中斷演出」！

阿公載狗孫兜風！塞爆菜籃肉溢出

小S激動快大哭！許老三「倒立咬金牌」得冠軍

陳建州一聽「范瑋琪聲音」　籃球場上哭翻！

更多

最夯影音

更多
高爾宣坦言新北耶誕城唱到「很沮喪」　朋友虧：2020心最累男人

高爾宣坦言新北耶誕城唱到「很沮喪」　朋友虧：2020心最累男人
A-Lin高雄開唱「消瘦10KG又曬黑」！　她滿意陽光身材：是我很喜歡的樣子

A-Lin高雄開唱「消瘦10KG又曬黑」！　她滿意陽光身材：是我很喜歡的樣子

沙發驚見「黃金獵貓」媽超傻眼　巨大身軀趴扶手：想當貓不行嗎>

沙發驚見「黃金獵貓」媽超傻眼　巨大身軀趴扶手：想當貓不行嗎>

蕭敬騰自彈自唱《說好不哭》合作余文樂！　看林俊傑彈周杰倫歌曲…調皮「掀JJ帽子」

蕭敬騰自彈自唱《說好不哭》合作余文樂！　看林俊傑彈周杰倫歌曲…調皮「掀JJ帽子」

勇兔拍《婆婆》第一次體驗工作滿檔　黑澀會誰交往過敖犬？「我們不紅的怎知道」

勇兔拍《婆婆》第一次體驗工作滿檔　黑澀會誰交往過敖犬？「我們不紅的怎知道」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面