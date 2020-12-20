女友爛醉躺床！渣男竟call「3男輪流侵犯」…裸體坐一旁全程觀看

▲高雄男趁女友爛醉時，竟多次打電話叫友人到工廠性侵女友。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者戴若涵／高雄報導

高雄一名男子平日以自己經營的工廠為家，2015年間他見女友酒後不省人事，竟動邪念，接連在不同天找來3名男性友人到家中性侵女友，其中1人因「起不來」遂離開。女友在性侵過程中甦醒，嚇得出腳猛踢男友友人，並於事後提告。雖然男子否認教唆友人性侵女友，但法院勘驗相關事證後仍將他判刑5年，可上訴。

判決指出，阿義（化名）2015年3月間見女友小理（化名）酒醉不醒，竟打電話給友人A，邀請對方到工廠性侵女友得逞，他則是在一旁全程觀看。過程中小理甦醒，發現遭A男侵犯，嚇得出腳猛踢，驚喊「你在做什麼？」，遇反抗的A男這才倉皇逃離現場；事隔8個月，阿義再度見到女友熟睡，竟然又打電話call另名友人B前來工廠性侵女友。

事後小理好不容易找到A男、B男的聯絡方式，逼問後才知道，竟全是男友唆使的，氣得報警處理。另外，阿義還曾以同樣手法找另名友人C赴工廠性侵女友，但由於C男2次都因有糖尿病，罹患性功能障礙無法勃起，「我沒做什麼就離開了」。

阿義挨告後辯稱，全案與他無關，但證詞反反覆覆，一下說是女友喝完酒行為很爛，女友自己找人來發生關係，一下說是女友趁他不在誘惑朋友發生關係，一下又說是女友提告他才知情的，前後供述不一，讓法官無法採信。

橋頭地方法院勘驗各項事證後，依照2個教唆犯乘機性交罪分別判阿義有期徒刑3年6月，應執行有期徒刑5年。另依照乘機性交罪分別判A男、B男有期徒刑3年2月、3年3月；案經上訴，高雄高分院認為原審並無違誤駁回，全案目前上訴至最高法院審理中。