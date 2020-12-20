悍妻逼夫下跪鎖門外！3字經狂譙再辱：無路用…他忍28年求離敗了

▲桃園人夫控妻子逼下跪又口出惡言罵他沒路用，決定提離婚。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者戴若涵／桃園報導

桃園一名人夫指控，妻子不僅對他口出惡言，罵他「沒路用」、「孬種」、三字經等，甚至還逼他在樓梯口下跪，將他鎖在家門外，他隱忍高壓生活長達28年，決定提出離婚訴訟，對此，妻子則否認，表示與丈夫婚後互動良好、子女孝順，還時常會出遊。法院審酌兩人28年來的婚姻生活，判人夫敗訴。

人夫主張，他原先期待家庭生活幸福美滿，沒想到妻子婚後竟然開始無故遷怒他，動不動就用「沒路用」、「孬種」或三字經辱罵他，甚至還要求他下跪，把他反鎖於家門外，每個月只給他5千元生活費，28年來他念在夫妻一場，3個孩子還小才會一再隱忍，如今孩子都已成年，他對這段婚姻已經心灰意冷，決定提出離婚訴訟。

人妻則否認丈夫所說，稱夫妻倆結婚後互動良好、子女孝順，雖然有小爭執但不影響婚姻生活，2017年至2019年間夫妻倆每2到3個月就會出遊一次，其中不乏家族聚餐、員工旅遊或是單獨出遊，原本今年還打算一同到日本黑立山遊玩，但因受新冠肺炎疫情影響才取消行程，強調自己願意修正個性、包容生活中的小口角，期能維持這段婚姻。

人妻婆婆出庭時稱，兒子跟媳婦剛結婚時常常吵架，曾聽到媳婦罵兒子沒路用、臭卒仔；人妻大伯稱，弟弟在弟媳的強權壓制下生活，妻子曾看見弟弟在樓梯口罰跪，弟弟若沒照弟媳安排生活，弟媳就會不開心；2人的子女出庭則稱，對於媽媽罰跪爸爸、出言辱罵爸爸一事「沒有印象」。

桃園地方法院審理後認為，人夫曾自陳妻子會辱罵，但頻率不是很常，至於人妻婆婆、大伯所述則是夫妻倆剛結婚時的事情，當時夫妻倆尚處於磨合期，因價值觀不同有衝突爭吵在所難免，就算這些事情曾發生過，那也是20年前的事了，2人之後也相互扶持、一同養育孩子長大成人，甚至還多次一同出遊，難認2人的婚姻已出現難以繼續維持的重大破綻。

法官指出，對於婚姻面臨的僵局或歧見，夫妻應相互溝通，陳述自己內心的感受，也關懷另一半的感受，給予彼此同理與支持，人夫沒有就面臨的問題與妻子溝通，對於目前婚姻狀態也有責任，最後將他的訴訟駁回。全案仍可上訴。