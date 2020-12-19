小三舌頭好忙！她破人夫「叢林障礙」問：把你搖出來？讓正宮崩潰

▲人妻發現丈夫偷吃，小三還在車上大聊性事，稱讚人夫性能力卓越。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者戴若涵／苗栗報導

苗栗一名人妻意外發現丈夫偷吃，小三還與丈夫在車上狂聊性事，鹹濕話語包括人夫性能力卓越，讓她腳超痠、會想要，還提到「把你搖出來？」、「舌頭很忙」等語，讓正宮大受打擊，決定向小三提告求償。雖然小三辯稱雙方關係只是朋友，但法院不採信她的說詞，判他應賠償正宮30萬元，可上訴。

人妻指控，小三明知道丈夫是有婦之夫，竟然與丈夫發生性關係，甚至相約前往泰國遊玩，2人2018年9月21日還在車內留下鹹濕對話，不僅開玩笑稱摩鐵應該頒VIP給他們，小三還大讚人夫的性能力，讓她腳超痠，錄音對話內也提到「有一次我是不是把你搖出來？」以及人夫想離婚等事。

另外，小三與人夫2018年9月24日也在車內大聊鹹濕話語，包括「那你擠你雞雞上面的痘痘就好了啊」、「我每次要吸那邊的時候，我都有點覺得好像要破什麼叢林的障礙你知道嗎？然後舌頭都很忙」、「你又要騎腳踏車你又要做愛」等，錄音檔內還有吸吮聲，讓正宮聽聞崩潰，決定向小三提告求償50萬元。

小三辯稱，自己是到後期才知道人夫有老婆，雙方間只有客戶往來關係，是單純的朋友，錄音檔的聲音不是她的。但法官相驗相關事證後，不採信她的說詞，判小三應賠償正宮30萬元，全案仍可上訴。

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