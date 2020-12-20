獨／高雄男裝病跨院瘋狂追求　美女醫無奈發「好人卡」：愛腸子多

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

娃娃臉對一名女醫師來說究竟是好還是壞，高醫大腸直腸外科醫師謝依蒨已經擔任主治醫師多年，不過有著娃娃臉的她，講起話來又是輕聲細語，穿起便服就像是女大生，一點都沒有違和感，有男性追求者裝病表示自己肛門痛，跨院追著謝依蒨的門診跑，逼得謝依蒨只好發出好人卡：「我愛腸子比較多。」

▲高雄唯一大腸直腸外科女醫師謝依蒨，娃娃臉讓追求者跨院裝病 。（圖／記者吳奕靖攝，下同）

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「會走外科就是滿喜歡腸子的」講完這一句話，謝依蒨不但露出了鄰家女孩的招牌笑容，還笑出了聲音：「對胃腸道覺得對我很有吸引力」，這還不是說說而已，因為原本是走泌尿外科，不過就在專業訓練2年之後，發現自己對腸胃更有興趣，所以就改走這一科別，還成了南台灣大腸直腸外科名醫王照元的徒弟，而且更讓人意外的是，她還是高雄唯一的大腸直腸外科女醫師。

▲謝依蒨希望大家注意她的專業而不是外表 。（圖／記者吳奕靖翻攝）





在高醫大腸直腸外科擔任主治醫師的她，不只是在高醫看診，高雄市立醫院也有門診；謝依蒨表示，曾經有一名男患者老是裝病，表示自己的肛門痛，跨院追求，讓她只好發出了「菊花系」好人卡，表示自己愛腸子比較多，請這名男患者打消追求的念頭。

謝依蒨也強調不要只注意她的外表，現在女性在外科的醫療專業也很強。「女生在外科有先天優勢，比如說手比較巧，進去人體的幅度更大，比較靈活，只是過去女醫師就比較少，而且外科也比較辛苦，讓女生會卻步，不過有興趣跟熱情就能投入。」







