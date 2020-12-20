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蘇偉碩轟衛福部「告後不理」：渣男行為！明赴AIT踢館

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記者許宥孺／高雄報導

醫師蘇偉碩長期關注萊豬議題，先前發表恐危害健康言論遭衛福部告發違反食安法，警方原寄通知書，請蘇偉碩25日到案說明，20日檢警證實暫時取消。蘇偉碩表示，衛福部告後不理的行為形同一個渣男，利用警察機關權力恫嚇民眾，針對萊豬議題不要再發表意見。

▲蘇偉碩醫師控訴衛福部「告後不理」的行為形同渣男。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲蘇偉碩醫師控訴衛福部「告後不理」的行為形同渣男。（圖／記者許宥孺翻攝）

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蘇偉碩20日出面受訪時表示，今天早上三民二分局長黃文哲致電給他，電話中非常客氣地說要親門拜訪，他認為不需勞煩他，電話中還得知，案子已移交地檢署，目前還沒有確定的應訊時間。

蘇偉碩說，上禮拜他質疑衛福部，如果是用食安法來辦，告發應該相當直接，因為這是3年以下相當重的有期徒刑，本來依法就應該由地檢署指揮偵辦，也可以初步判斷，到底是否不成案或證據不足，諭令告發人來補足證據，也許僅行政簽結，也不會繼續辦下去，不會像這次一樣，「警政署交給刑事局，刑事局交給高雄市警察局，高雄市警局在交給三民二分局，結果最後最無辜的黃分局長承受很多外界壓力和質疑」。

「衛福部的行為形同是一個渣男！」蘇偉碩認為，衛福部「告後不理」，利用警察機關權力恫嚇民眾，針對萊豬議題不要再發表意見。蘇偉碩重申：「萊豬有毒是事實，不是造謠，我所提出的都有科學證據，稍微有法律常識的人都知道，這不構成謠言或不實」。

蘇偉碩試問：「衛福部到底有什麼壓力硬要辦這個案子？硬要恐嚇其他人？是不是要讓我們醫界其他人也不敢發言？」蘇偉碩還酸，渣男行為本是如此，不負責任，自己做的事情就要別人負責。

蘇偉碩強調，「今天要證明萊豬有沒有毒的人不是蘇偉碩，而是衛福部或食藥署，你把蘇偉碩關到牢裡去，難道萊克多巴胺會變成安全的嗎？」，他認為衛福部應回歸職責，捍衛國民的健康，對外談判要強硬。蘇偉碩還說，如果衛福不太軟弱，他明天會去美國在台協會，會跟AIT的科學家講一講。

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