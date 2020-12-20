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獨／「假冒低收戶優先錄取」非營利幼兒園！家長怒揭暗黑招生過程

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記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

非營利幼兒園收費合理加上收托時間長，還會優先錄取中低收入戶生，每到招生期間，家長總是登記踴躍，就是希望能中籤；不過卻有家長控訴，高雄市左營區新莊國小非營利幼兒園招生不公，現任家長會長未具中低收身分卻以關說方式讓小孩優先入園就讀，而園方也坦承行政疏失，不過卻仍讓孩子繼續就讀。對此，高雄市教育局也回應了。

▲▼ 。（圖／記者許宥孺攝）

▲家長控訴左營新莊非營利幼兒園招生不公，園方坦承行政疏失又不取消該生就讀資格 。（圖／記者吳奕靖攝）

一名女子出面向《ETtoday新聞雲》記者控訴，左營區新莊國小黃姓家長從2019年開始，以家長會成員身分關說，讓自己的小孩依第一順位優先進入非營利幼兒園就讀，且未提供符合申請資料，經向校方求證，校方卻以未善盡監督之責同意依不當程序辦理，剝奪其他弱勢、中低收入戶小孩的名額。

▲▼ 。（圖／記者許宥孺攝）

▲女子出示入學簡章，裏頭載明「家長提供虛偽不實資料，經查屬實，逕予撤銷登記報名資格」 。（圖／投訴人提供）

「根本就是黑箱作業！」這名家長氣得說，公立幼兒園一學期學費大約幾千塊，低收入戶甚至幾乎免學費，但是黃姓家長會長的家境優渥，怎麼會去佔用公立名額？甚至是中低收名額？「他就只是勾中低收選項，完全沒有經過抽籤程序，園方請他出示證明，他沒有，他只說：『我明年會當家長會會長，請大家通個方便，讓我小孩在這邊就讀』」。

女子表示，原本他不相信黃姓家長會長是透過關說讓小朋友就讀非營利幼兒園，但是消息在其他家長口中傳開，他便向黃姓家長會長本人求證，「他也大方承認」，所以他才氣得向教育局投訴，不過1999卻回覆：「經洽該園表示，此案係園方行政疏失，將會內部檢討改進，爾後均依規定辦理招生事項；另查該生家長被報名期間非新莊國小家長會長」。

女子補充，黃姓家長會長雖然是在去年關說讓小孩入園就讀，但他去年是常務委員，是以常務委員身分關說，「不管你是家長會什麼身分，都不適合去關說，應該用公開透明的方式抽籤」；另外，園方已承認疏失，也不應該讓小朋友繼續在非營利幼兒園就讀，「但他們也不取消他的就讀資格耶？」

對此，高雄教育局指出，該非營利幼兒園係由政府及非營利法人共同協力辦學，借用國小場域辦理，非國小所屬幼兒園，該園招生辦學皆由法人團體自行運作，與國小無涉。

高雄教育局表示，該園於2020年3月經辦109學年度招生作業時，「由於園方作業疏失，致文件審查未完備，教育局將函文糾正該園，並要求限期提出檢討改善報告」，後續並加強督導園方依規定辦理招生作業。另，「為顧及已入園幼生就學權益，爰不因園方作業疏失而取消該生就學資格」，也重申維護弱勢幼兒就學權益。

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高雄左營非營利幼兒園中低收入招生教育局

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