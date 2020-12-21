UBA隊長載女友遭撞雙亡　學弟65字哀悼：學長你這玩笑真的開太大

記者黃翊婷／綜合報導

就讀虎尾科大的20歲陳姓男大生20日騎車載蔡姓女友南下幫阿嬤慶生，卻在高雄凱旋四路與瑞田街口造撞雙亡。據了解，陳男是UBA虎科大的隊長，曾與好友約定要「爭奪籃球賽總冠軍」，如今車禍身亡，讓學弟難過不已，並在臉書PO文哀悼，「學長你這玩笑真的開太大……。」

陳男20日騎車載女友南下高雄，想要幫阿嬤慶生，沒想到卻在傍晚6時35分行經凱旋四路與瑞田街口時，疑似沒有依照規定兩段式左轉，與後方開車直行的林姓駕駛發生碰撞，兩人瞬間向前噴飛，送醫搶救仍宣告不治。

▼▲陳男與女友車禍雙亡。（圖／記者吳世龍攝、翻攝自當事人臉書）

消息傳開後，雙方親友都很難過。由於陳男是UBA虎科大的隊長，時常在球場上發光發熱，還與好友約定要「爭奪籃球賽總冠軍」，沒想到卻遇上車禍死劫，讓平時與他感情很好的學弟難過不已，並在臉書PO出65字短文哀悼，「學長你這玩笑真的開太大……，今年才在一起討論以後富明怎麼樣可以更好，平常打來打去、鬧來鬧去，從來沒想過你會遇到這種事，希望學長一路好走。」

Fba籃球聯賽也透過臉書發布公告表示，「本週賽事將在賽前合照完後進行默哀儀式，請各隊隊長告知隊員；陳學長為我們盃賽貢獻不遺餘力，實為盃賽的幕後推手，感謝他為虎科籃球的付出。」

▼Fba籃球聯賽透過臉書PO文感謝陳男為球隊的付出。（圖／翻攝自Facebook／Fba籃球聯賽）