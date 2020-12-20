報備同事聚餐…人妻卻目擊「老公走出按摩店」崩潰！小三嗆：他愛我

▲人夫向妻子稱與同事聚餐，卻被妻子抓包走出按摩店，小三挨告還在法庭上稱與人夫相愛。（示意圖／視覺中國CFP）

記者戴若涵／新北報導

新北一名人妻發現丈夫行為有異，事後才在兒子電腦中發現丈夫與小三的曖昧訊息，追問得知丈夫早已背叛婚姻。姦情曝光後，人夫曾保證不再出軌，卻又被妻子目擊從小三的按摩店出來，逼得妻子向小三提告求償100萬元。法院審理後，判小三應賠償正宮50萬元，可上訴。

人妻主張，與丈夫結婚13年後發現丈夫行為有異，時常在晚上出門，詢問過後得到「與朋友喝酒、聊天」的答案，她出於夫妻間的信任，便沒有多加追為，沒想到2019年她使用兒子電腦時，卻意外發現丈夫與一名女子小妍（化名）有不少曖昧對話。丈夫表示，是2年前去小妍所開的按摩店消費認識的，但矢口否認2人有發生性行為。正宮多方追查後找上小妍，對方坦承有與人夫發生性行為。

姦情曝光後，人夫向人妻再三保證「會悔改」，但不久後又故態復萌，甚至變本加厲，下班後遲遲不歸巢，說要跟同事小酌，直到凌晨4、5點才回家。種種跡象讓正宮忍不住起疑，2019年11月4日決定到小妍的按摩店外查看，果然看到老公從店裡走出來，小妍還挑釁她，「人夫跟妳吵架後就直接來找我了」，此事過後人夫更加肆無忌憚，讓正宮心碎不已，決定向小三提告求償100萬元。

對此，小妍表示，與人夫本來只是客人跟店員的關係，2018年初一次因緣際會下與人夫在店內喝酒、聊天才真正認識、交往，人夫1年多前一直說沒有老婆，有想追她的意願，由於自己感情不順，所以才和人夫發生性行為，她是直到人妻上門才知道人夫有家室。

小妍稱，事後她向人夫提分手，但人夫一直藕斷絲連，她也不知道該怎麼辦，現在時間久了，「我也有愛到人夫，人夫也有愛到我」，人夫來找她時，雙方還是有發生性行為，她最後稱「我沒有錢，不願意賠正宮100萬元，因為我沒有錯，這件事情不是我一個人就可以願意的。」

新北地方法院勘驗各項事證後，不採信小妍的說詞，認為小妍早就知道人夫有家室，卻仍與人夫發生性行為，判她應賠償正宮50萬元，全案仍可上訴。

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