攻堅畫面曝！車行「修車也修槍」　特警突襲扣雙槍＋失竊車牌

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘆竹警分局日前接獲線報，新北市新莊高姓男子非法持有槍毒，警方報請新北地檢署指揮偵辦，18日中午會同桃市刑大、保大與新莊警分局等單位分持搜索票前往突襲，警方查出，高男等人以中古車行作掩護，四周設有監視器防範警方，但荷槍實彈警力突襲衝入車行，當場起出改造手槍、改造工具、安毒與吸食器等證物，現場還查獲陳姓通緝犯等人，全案偵訊後依違反槍砲條例、毒品等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

▲桃園市蘆竹警分局會同市刑大、保大與新莊警分局18日中午持搜索票在新北市新莊區某中古車行查獲非法持有槍彈與毒品案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蘆竹警分局會同市刑大、保大與新莊警分局18日中午持搜索票在新北市新莊區某中古車行查獲非法槍毒案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹警分局指出，日前根據線報，20歲的高姓男子在新莊區以中古車行為掩護，暗藏非法改造槍械與毒品，車行外裝設多支監視器，以嚴密監控屋外情形，以防止警方找上門。

▲桃園市蘆竹警分局等單位18日持搜索票在新莊區某中古車行查獲高姓（前）與通緝中陳姓男子（後）非法持槍毒，偵訊後移送法辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹警分局偵查隊經多日蒐證調查後，18日中午持新北地院核發搜索票，會同桃園市警局刑大偵三隊、保大與新莊警分局等單位，以重裝前往新莊區某處中古車行突檢，員警衝入車行時，高男等人被大批荷槍實彈員警嚇一大跳，員警喝令現場人員趴下、搜索調查。

▲桃園市蘆竹警分局等單位刑大、保大與新莊警分局18日中午持搜索票在新北市新莊區某中古車行搜出大批槍毒等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警在現場查獲了改造手槍2把、改造子彈成品1顆、改造工具、火藥、空彈殼1盒、失竊車牌2面、安非他命、吸食器工具等證物，查核現場人員時，意外查獲1名31歲的陳姓男子，為傷害罪通緝犯。

高姓男子坦承非法持有槍毒等物，但否認有販賣情事，警方偵訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品違害防制條例等罪嫌，將高、陳等人移送新北地檢署偵辦。

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