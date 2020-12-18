中油工作船遭3漁船「下網阻路」逼退　漁民：捕漁區漁網常被絞壞

▲桃園區漁民今年4月間在中油三接工作站外海下網阻攔工作船進出，遭海巡署函送桃檢偵辦。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

中油第三接收站工程在桃園外海施工，漁民屢次反映漁網遭工作船絞壞引發抗議，今年4月間有漁民發現工作船太靠近漁船作業海域，共有3艘漁船在工作船附近下網阻攔，要求工作船改道，事後遭海巡署將蔡姓船長等4名漁民依強制罪送辦，桃檢18日偵結依強制罪嫌將蔡姓船長等4人提起公訴。

桃檢指出，62歲的蔡姓船長、51歲船員何姓女子、62歲的王姓船長與64歲的李姓船員，今年4月29日上午10時許，4人發現施作中油三接海上棧橋的工作船「東彥1號」，行經漁民出海作業海域，蔡姓船長駕駛漁船至工作船僅35公尺處，由妻子何姓船員施放漁網阻擋工作船通行，李姓船員與王姓船長則分別將船隻開到工作船附近，以船拖帶旗桿、施放漁網阻礙工作船通行，4人事後被海巡署艦隊分署第十二海巡隊函送法辦。

蔡姓船長等4人在偵訊時坦承有阻擋「東彥1號」工作船，蔡辯稱，若工作船回頭的話，就不會下網阻擋；何女說只是希望工作船開外面一點。檢方根據海巡署提供監視影像與漁船頻道對話內容：「在船前面下網，不要讓他走」等，桃檢認為漁民有阻擋工作船通行之犯意，因犯行明確，檢方偵結依強制罪嫌將4人提起公訴。

桃園區漁會總幹事陳義成18日受訪時指出，漁民連表達心聲的權利都沒有嗎？因工作船絞壞漁網事件頻傳，今年4月17日曾發動漁船包圍三接工作船，但後續仍有漁網遭工作船絞壞，所以，4月29日漁民發現工作船行駛漁船作業區，且離岸僅1海哩左右，漁民才發動漁船下網阻擋工作船行動，只是希望工作船改道離岸5公里航道，當時漁民也通報海巡人員協助，海巡人員知悉漁民與工作船有糾紛，應該要協助勸離工作船，未料漁民卻慘遭法辦，漁會後續將協助漁民面對官司。

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