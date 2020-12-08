蘆竹警分局改建工程開工　鄭文燦：估後年底竣工打造蘆竹新地標

▲桃園市長鄭文燦等人8日主持蘆竹警分局改建工程開工典禮，上香祭拜祈求工程順利。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

長期租用農會大樓作為辦公廳舍的蘆竹警分局，市府同意在原址旁南崁派出所用地做為新建警政大樓用地，8日舉行改建開工儀式，市長鄭文燦表示，新的蘆竹警分局警政大樓為地上七層、地下二層建築物，外型採用「蘆竹」為設計主軸，預計後年年底竣工，屆時將成為新警政大樓，也是蘆竹區新地標。

▲桃園市長鄭文燦等人8日主持蘆竹警分局改建工程開工典禮。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦指出，蘆竹區是桃園國際機場大門門戶，也是桃園市目前都市發展最快地區，目前人口逾16萬人，其中南崁地區約佔3分之2，不僅人口密集、在治安與交通勤務相當繁重吃緊，期盼透過這次蘆竹警分局改建，讓市民看見市府建設蘆竹的決心。

▲桃園市長鄭文燦8日主持蘆竹警分局改建工程致詞表示，預估後年底竣工啟用。（圖／記者沈繼昌翻攝）



新的蘆竹警分局選定南崁派出所舊址用地，包括地上七層、地上兩層建築物，總樓地板面積約7616平方公尺，耗資約3億3千萬元，設計主軸以「蘆竹」為概念，融入竹子與蘆竹莖意象，未來將有服務台、辦公室、會議室、男女待勤室、體技訓練中心、員警休息室等，預計2022底竣工。

▲蘆竹警分局用地將重拆除後的南崁派出所用地改建。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦強調，蘆竹警分局目前僅4個派出所，因應蘆竹人口快速成長，市府將進行派出所轄區調整，計畫再新增設1個派出所，讓蘆竹轄區之負擔能達到平衡，以提高治安效能，減少南崁派出所負擔，待計畫調整完成後，再選擇適合基地興建南崁第二派出所，以提升蘆竹地區治安績效，市府未來也持續推動警察廳舍改建，讓所有員警都能擁有更舒適辦公環境。

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