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啃老男住網咖5年被斷金援！「穿心割頸」狠殺19歲工讀生一招逃死

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▲桃園市男子蘇偉智今年3月間在平鎮區某網咖向劉姓工讀生借錢遭拒，竟持水果刀1刀刺進心臟導致慘死街頭，監視器案發前拍到蘇男在網咖旁守候。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蘇姓男子今年3月間在平鎮區某網咖向劉姓工讀生借錢遭拒，竟持水果刀刺其心臟導致慘死街頭，監視器案發前拍到蘇男在網咖旁守候。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘇姓男子沉迷網咖，因缺錢花用於今年3月間在網咖前向劉姓工讀生借錢被拒，蘇竟惱羞成怒持水果刀刺其心臟斃命，桃檢依強盜殺人罪嫌提起公訴；桃園地院18日宣判，以蘇涉犯強盜殺人罪本應判處死刑，但殺害被害人後向警方自首，依刑法得減輕其刑，判處無期徒刑、褫奪公權終身，本案還可上訴。

▲桃園市蘇姓男子今年3月持水果刀刺死劉姓工讀生，案發後將蘇偉智移送桃檢偵辦。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園市蘇姓男子今年3月持水果刀刺死劉姓工讀生，案發後將蘇偉智移送桃檢偵辦。（資料照／記者沈繼昌攝）

檢警調查，34歲的蘇姓男子今年3月27日晚上11時許，在平鎮區南豐街某網咖附近守候埋伏，見19歲的夜班工讀生劉男獨自經過，持水果刀脅迫交出財物，遭劉抗抗拒並奮力抵抗，蘇竟惱羞成怒持水果刀揮砍後，劉因拉扯倒地，蘇再
向劉心臟部位與左頸處猛刺2刀，其中左胸傷口深達17公分，劉被刺後起身逃跑，但劉因流血過多，倒臥在附近停車場前，邱姓路人發現後打電話給119急救，送醫急救後，仍因左側大量血胸與與左肺塌陷導致休克致死，桃檢調查偵結依強盜殺人罪嫌將蘇起訴。

▲桃園市蘇姓男子今年3月持水果刀刺死劉姓攻讀稱，警方案發後搜出作案用衣服與兇刀等證物。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蘇姓男子今年3月持水果刀刺死劉姓攻讀稱，警方案發後搜出作案用衣服與兇刀等證物。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

桃院合議庭指出，蘇男長期沒工作，仰賴父母提供金援供他在網咖打電玩，後來蘇男被斷絕金援後，持刀脅迫被害人交出財物，僅因被害人抵抗就朝持刀揮砍，惡性重大，讓其家屬承受喪親之痛，本應判處死刑，但蘇男自首依法得以減刑，因此判處無期徒刑、持奪公權終身。

桃檢偵辦期間發現，蘇姓男子案發前有長達5年時間均以網咖為家，缺錢即向父母伸手要錢花用，父母多次勸阻蘇不要沉迷網咖，但蘇總是推託，後來父母決定切斷金援，蘇無錢花用常向網咖客人借錢遭拒，才把腦筋動到劉姓工讀生身上，未料卻釀成19歲劉男慘死悲劇。

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