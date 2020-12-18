五月天跨年演唱會！Fu來了...桃捷A19看板上架：突然好想你

▲桃園捷運公司迎接五月天跨年演唱會，其中A19桃園體育園區站架設巨幅海報，並播放「突然好想你」、「好好」、「倔強」3首授權歌曲。（圖／記者沈繼昌翻攝）
記者沈繼昌／桃園報導
為迎接天團五月天跨年演唱會本月25日起一連六場在桃園國際棒球場熱唱，桃園捷運公司指出，除肩負疏運任務外，為回饋搭乘機場捷運看演唱會的歌迷，在A19桃園體育園區站也張貼五月天獨家巨幅海報，演唱會期間將在站內播放「突然好想你」、「好好」、「倔強」等3首授權歌曲，讓五迷感受天團魅力。
桃捷公司配合五月天跨年演唱會活動，在A19桃園體育園區站架設巨幅海報，讓搭機捷朝聖五迷們可以拍照、打卡，今年總計六場演唱會期間，「桃捷潮天團」將再度與五迷在A19站歡樂相見，讓桃園捷運與散場排隊五迷們相伴，延續演唱會熱情。
▲桃園捷運公司迎接五月天跨年演唱會，A19桃園體育園區站架設巨幅海報。（圖／記者沈繼昌翻攝）
為因應五月天演唱會期間湧入大量人潮，桃捷公司將在演唱會期間，調整假日12/26、12/27、1/1、1/2攜帶自行車搭乘機捷最後進站時間為下午4時截止，另提醒五迷們，排隊與進入車站、搭乘列車時務必全程佩戴口罩，在防疫期間好好照顧身體。
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