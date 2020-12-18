五月天跨年演唱會！Fu來了...桃捷A19看板上架：突然好想你

年末即將到來，許多公司行號都會舉辦年終尾牙，請來的藝人更是一大看點，根據人力銀行的調查指出，其中最受期待的主持人是吳宗憲，已連4年奪冠，而上班族最想看到的表演歌手則是「五月天」。據了解，五月天已連8年抱走冠軍寶座。