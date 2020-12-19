拜登夫婦21日將公開接種「輝瑞新冠疫苗」！賀錦麗也跟進

▲美國總統當選人拜登和妻子將在21日接種輝瑞新冠肺炎疫苗。（圖／路透）



實習記者周依儒／綜合報導

總統當選人拜登團隊今日表示，拜登夫婦將在21日公開接種新冠肺炎疫苗，來加強美國人民對疫苗的信心。而現任總統川普10月確診新冠肺炎，但對於接種疫苗一事一直含糊其詞，並在14日發文表示，「我沒有計劃接種疫苗，但我希望在適當的時候可以這麼做。」

綜合外媒報導，拜登團隊的發言人帕斯基（Jen Psaki）18日表示，拜登和妻子吉爾（Jill Biden）21日將在德拉瓦州公開接種輝瑞的新冠肺炎疫苗，並在施打處感謝防疫、醫療人員。帕斯基也透露，拜登公開接種疫苗對他們而言非常重要，且拜登也多次告知團隊，希望可以藉此傳遞「接種疫苗是安全的」給社會大眾。

▲美國副總統彭斯（Mike Pence）公開接種疫苗。（圖／達志影像／美聯社）



據了解，美國副總統彭斯（Mike Pence）昨（18）日透過電視直播，公開接種新冠肺炎疫苗，成為目前施打疫苗的美國最高政府官員，並說「增強疫苗在美國人心中的安全性和有效性，為他們建立信心。」而拜登的副手賀錦麗 （Kamala Harris）和丈夫也將在拜登接種疫苗後的下一週施打。