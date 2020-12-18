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新北瑞芳國中學子展才藝　火車站前飄交響樂章驚豔全場

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▲新北瑞芳國中學子展才藝 火車站前飄交響樂章驚豔全場。（圖／新北市瑞芳國中提供）

▲新北瑞芳國中學子展才藝，火車站前飄交響樂章驚豔全場。（圖／新北市瑞芳國中提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市瑞芳國中學校長期以來致力推動國際雙語及藝術教育，18日特別由校長王綠琳帶領全校師生，選在人來人往的瑞芳火車站前廣場，表演展現校園文藝氣息。

瑞芳國中指出，新北市瑞芳國中雖屬偏鄉學校，但長年來致力於國際雙語教育及多方位發展。今年特別邀請瑞芳著名「弦琴逸致」樂團團長於瑞中進行藝術深耕提琴體驗課程。成果發表會上，由瑞中師生與「弦琴逸致」樂團合作演出，未來也將持續規劃將音樂藝術教育普及化。

▲新北瑞芳國中學子展才藝 火車站前飄交響樂章驚豔全場。（圖／新北市瑞芳國中提供）

▲成果發表會上，由瑞中師生與「弦琴逸致」樂團合作演出，未來也將持續規劃將音樂藝術教育普及化。

瑞芳國中表示，此次成果發表會表演內容，除了校內社團成果展現，同時安排校內比賽高分選出的舞蹈及歌唱表演、以及蟬聯19年榮獲優等獎的直笛團表演，同時瑞芳高工、莊敬高職與光隆家商也熱力贊助演出。

此外，來自法國的插畫家傅自華也於現場作畫並展出近20幅畫作，顛覆大眾以往對於插畫的想像，為本次成果展更添加幾分藝術氣息。

瑞芳國中校長王綠琳表示，為了教育我們必須不斷思考，如何幫助瑞芳孩子更有願景，我們相信孩子站在巨人的肩膀上，能看得更高更遠。此外也非常感謝退休聯誼會李錦山會長長期以來對瑞中的支持，促成這次的發表會，讓瑞芳孩子能夠在大眾面前展出最有才華的一面。

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