▲北海岸首例！萬里野柳地質公園，文資法審議通過「自然地景」。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府自然地景及自然紀念物審議會於18日召開會議，討論「野柳地質公園是否指定為自然地景」及「象鼻岩是否指定為自然紀念物」兩案，其中野柳地質公園經出席的審議委員無異議通過為自然地景，成為北海岸第一個依文資法正名的地質公園。

農業局表示，野柳地質公園位於萬里區，園區土地約23.8公頃，由大寮層的厚層砂岩構成，因受地殼抬升與海岸侵蝕的交互作用，形成突出於陸地的岬角以及單面山地形。

▲野柳地質公園全景。

野柳多樣的地質景觀，是臺灣重要觀光資源，依著岩石形貌，更賦予許多人文想像與命名，其中最負盛名的就是「女王頭」，現今已是野柳代表地景，更是臺灣的宣傳形象，其它如燭台石、仙女鞋、冰淇淋石、象石等，都是風化作用所形成獨特造型的蕈狀岩。

農業局指出，為保存及活化野柳公園豐富的地景資源，管理機關交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處，向市府申請依文化資產保存法指定全園區範圍為市定地質公園，透過指定公告為地質公園，向社會大眾傳達應注重地景保育、環境教育及社區參與等議題，並以地景旅遊帶動在地經濟，更期許能擴展為國際品牌，進一步將臺灣行銷至全世界。

在18日的審議中，與會委員對於能提升及正名野柳地質公園都表達正面的態度，且因此無異議通過指定案，讓野柳地質公園成為北海岸第一件通過文資法指定為自然地景的首例，讓野柳不只有觀光，也賦予更多自然地景保育的意義。

▲瑞芳象鼻岩。

農業局說，另會中也討論象鼻岩是否指定為自然紀念物一案，與會委員對於基隆鳥會提案保育象鼻岩都持正面的肯定，也聽取目前在現地的管理維護包括警戒線劃定、保全巡護、環境清潔、停車管理等工作，充分了解目前措施已能達到保護象鼻岩自然景觀及生態和遊客安全之目的。

因地方民眾擔心指定後對於地方發展受到限制，也擔心指定後會持續增加指定範圍，強烈表達沒有指定之必要。審議會衡諸整體意見，認為目前已達安全維護及自然地景保護的效果，最後做成暫緩指定的決議，期待各界凝聚共識後再行研議。

新北市副市長吳明機表示，為求最嚴謹及負責的態度面對本案，市府召開兩次審議會，尊重最後的決議，市府未來對於象鼻岩周邊的維護及發展也會持續與地方共同努力，促進地方的繁榮。



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