新北市圖金山分館創客工坊　憑借閱證免費借工具印製「專屬潮T」

▲北海岸第一座「生活創客工坊」開幕。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

圖書館除了借書，現在還可以免費借用工具，DIY專屬潮T或是個性馬克杯。耶誕節即將到來！新北市立圖書館特別於金山分館設置北海岸第一座生活創客工坊，免費提供熱轉印平燙機、馬克杯機、以及縫紉機等機具設備，讓北海岸地區的民眾可以客製化獨一無二的耶誕禮物，只要憑借閱證便可以免費使用。

新北市立圖書館金山分館「生活創客工坊」於耶誕前夕提供時下最夯的「客製化」服務，無論是T恤、手提袋、還是馬克杯上頭都能印上自己設計的圖案樣式，製作與眾不同的專屬風格商品，不管是自用或送禮都超級酷！只要憑新北市立圖書館的借閱證，便可以免費使用，作為送給北海岸讀者最棒的耶誕禮物！

▲新北市立圖書館金山分館「生活創客工坊」於耶誕前夕提供時下最夯的「客製化」印製服務。

讀者黃小姐說，北海岸沒有提供客製化印製服務的店家，在國外工作的弟弟因為疫情影響無法回國，耶誕節快到了，所以她特別到圖書館想將全家福的照片印在衣服及馬克杯上，寄給遠在美國的弟弟當作耶誕節禮物。

金山分館主任蕭千惠表示，近年來，客製化越來越普及，為了滿足讀者的多樣化需求，圖書館特別將3樓空間打造成「生活創客工坊」，設置熱轉印平燙機、馬克杯機、縫紉機等機器設備。

▲最夯的「客製化」印製服務，全家福的照片印在衣服及馬克杯上。

同時提供筆記型電腦、以及設計等相關書籍，方便北海岸地區的鄉親使用，讓大家到圖書館便能設計、印製自己完全屬於自己風格的衣服、手提袋與馬克杯，而且完全免費，只要臨櫃或電話便可預約申請。歡迎大家一起到金山分館「玩」設計，製作獨一無二的個人化專屬產品！相關服務及預約方式請至「新北市立圖書館」查詢，洽詢電話：02-2498-4714。



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