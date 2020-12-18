　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

萬里野柳假日活蟹市集　新北自家漁船限定「萬里蟹」螃蟹x美食

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲萬里野柳假日活蟹市集 新北自家漁船限定「萬里蟹」螃蟹x美食。（圖／新北市漁業處提供）

▲捕蟹漁民代表吳兩成手持花蟹，邀請大家來吃「萬里蟹」。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

萬里蟹是新北市北海岸重要漁業產業，每當萬里蟹產地到來，在地產銷班船主太太們，都會在萬里野柳漁港邊舉行野柳假日活蟹市集，販售自家漁船第一手萬里蟹，2020年假日市集將持續到2021年1月3日止，在冬天冷冷的天氣下，衝一次市集吃螃蟹！

漁業處表示，活蟹市集主打自家販售的生猛萬里蟹，跳脫盤商的收購，直接進市集販賣，減少轉手費用，保證的就是最新鮮最便宜的萬里蟹，每當一整籠未經挑選的萬里蟹來到市集時，產銷班太太們第一件事就是將萬里蟹分到不同價格的水桶裡。

▲萬里野柳假日活蟹市集 新北自家漁船限定「萬里蟹」螃蟹x美食。（圖／新北市漁業處提供）

▲野柳漁港假日活蟹市集，人潮絡繹不絕，是只有秋季假日的好康美味之旅。

產銷班太太們以一隻3秒的時間，就可以判斷出手上萬里蟹的價值，放到應該待的桶子裡，令人嘆為觀止，民眾在市集可以自選或是由太太們幫忙挑適合自己錢包價位的萬里蟹，亦可以選擇現場清蒸或是帶回家享用，現場由料理人員幫忙處理螃蟹直接清蒸，市集現場都是滿滿的蟹味、海味、漁港味。

產銷班林太太表示，今年冬天來的晚走的晚，萬里蟹產季可以持續到明年初，經過產銷班大家討論後決定延續到1月3日元旦假期完，當然也是要看老天爺賞不賞臉，今天冬天真的冷得快但是西北漁場海象不佳，市集活動也休息過很多次，希望之後天氣能多多放晴，讓漁船出海，才會有冬蟹進來，希望愛吃螃蟹的饕客們隨時注意天氣狀況以及相關訊息，來市集吃第一手的螃蟹喔！

▲萬里野柳假日活蟹市集 新北自家漁船限定「萬里蟹」螃蟹x美食。（圖／新北市漁業處提供）

▲冬天吃萬里蟹最合時令最潮，漁民手持超大花蟹展示非常自豪。

▲萬里野柳假日活蟹市集 新北自家漁船限定「萬里蟹」螃蟹x美食。（圖／新北市漁業處提供）

▲萬里區漁港為重要「萬里蟹」起卸地，偶爾可以看到捕蟹船靠野柳漁港。

► 美麗最大的祕密

案發現場／恐怖情人戀髮姐…共持榔頭敲破情敵頭！她遭囚1年產嬰脫困

Podcast刑警帶你聲歷其境

YT影音版

ET快訊
蕾菈「17歲前男友」突出現相認！　她拍片回應了
快訊／登山再傳死亡意外！他突昏迷...山友1死1傷
震撼併購日盛金！　富邦金董座吐「3大理由」
川普下台前狂開「百年大殺戒」　毒氣、電椅、吊死全批准
《型男》古錐師愛女輕生亡　主持人曾國城震驚回應
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北瑞芳國中學子展才藝　火車站前飄交響樂章驚豔全場

享瘦！天晟醫院首辦「減重代謝研討會」　開啟健康減重輕生活

新北市圖金山分館創客工坊　憑借閱證免費借工具印製「專屬潮T」

北海岸首例！萬里野柳地質公園　文資法審議通過「自然地景」

萬里野柳假日活蟹市集　新北自家漁船限定「萬里蟹」螃蟹x美食

罷王三階出擊官方宣傳片上架　12/20「貪食蛇機車遊行」

崑大空設系「有閒來坐」座具設計展　金銀獎作品亮相

台中工業區座談會登場　盧秀燕：2年招商引資破7000億六都第一

台中10大伴手禮義賣所得　市府捐助宏恩醫院：疫情影響募款艱難

遭轟彰化違章冠全台　縣府回擊：環團向中央檢舉新建農廠奪第一

圓寶超戀家！玩膩鞦韆還擺臭臉　一落地直衝家門：阿母我回來惹

蔡依林《甜秘密》MV「禁忌人豚戀懷孕了！」　找「老高與小茉」來講美人魚好驚喜

徐乃麟低調嫁女「把她手交給女婿哭了」　曝「沒給女兒嫁妝」：他們各自先努力！

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

台南阿嬤帶7月大孫女過馬路　嬰兒車遭撞飛8米！路口無穿越道線

關鍵畫面曝！南投男「牽女童出KTV」猥褻遭打死　家屬喊冤：不可能

地震！護理師用身軀＋雙手護8嬰兒　感人畫面曝光...網友讚：超盡責❤

台北2人參加婚禮包3千6很失禮？　 網點1關鍵：不是常識嗎

恐怖瞬間曝光！機車未兩段式左轉　20歲女大生路口與小貨車撞上不治

經紀人質疑台灣採檢結果！　俄舞團全隔離低潮「想快離開台北」

新北瑞芳國中學子展才藝　火車站前飄交響樂章驚豔全場

享瘦！天晟醫院首辦「減重代謝研討會」　開啟健康減重輕生活

新北市圖金山分館創客工坊　憑借閱證免費借工具印製「專屬潮T」

北海岸首例！萬里野柳地質公園　文資法審議通過「自然地景」

萬里野柳假日活蟹市集　新北自家漁船限定「萬里蟹」螃蟹x美食

罷王三階出擊官方宣傳片上架　12/20「貪食蛇機車遊行」

崑大空設系「有閒來坐」座具設計展　金銀獎作品亮相

台中工業區座談會登場　盧秀燕：2年招商引資破7000億六都第一

台中10大伴手禮義賣所得　市府捐助宏恩醫院：疫情影響募款艱難

遭轟彰化違章冠全台　縣府回擊：環團向中央檢舉新建農廠奪第一

安平艦「黑黑的那個」超強功能曝光　海巡署：戰時可發射42枚火箭彈

精英獎／王冠閎奪最佳男運動員很意外：畢竟還是菜鳥一枚

【北監銅雕義賣】吳宗霖大師授課北監　助重刑犯錘鍊心性

新北瑞芳國中學子展才藝　火車站前飄交響樂章驚豔全場

北台灣又開始下雨！北北基宜「大雨特報」濕到發霉　一路下到28日

金管會樂見富邦金併購成功：有具體規劃、條件都有符合

夯景點！台電電幻1號所慶耶誕　伊林模特兒齊聚秀時尚

【北監銅雕義賣】銅雕班推手—高檢署檢察長邢泰釗：做難事必有得

蕾菈「17歲前男友」突出現相認！　爆網戀3個月…她拍片回應了

超慘！歌仔戲票房賣不到5成　陳亞蘭苦撐：不行就賣房

地方熱門新聞

面膜短褲女霸王車佔停5天！里長氣炸

即／基隆驚傳路塌了！湧水淹成小河

馬祖藍眼淚罕見大爆發　與大陸抽砂船有關

夜市買水果3包450傻眼！員工戰在地人

快訊／台中勞工局長捲婚外情辭職獲准

有錢買股票、期貨沒錢繳稅女子遭管收

嘉義市國際管樂節18日登場

欠稅375萬元拒繳林姓負責人管收

救護人員全套急救術力抗死神救回

孕婦臨盆腹劇痛　新化警協助請救護車就醫

縣市首長執政兩週年黃偉哲滿意度達78％

偵破夏姓男子偽造彩券詐欺案台彩頒感謝狀

女開車輪胎陷水溝　後車壅塞超慌張

消防署署務會報　林右昌邀訪2021城市博覽會

更多熱門

相關新聞

萬里貨車自撞電桿碰一聲！　瞬成火球

萬里貨車自撞電桿碰一聲！　瞬成火球

新北市萬里區17日晚上發生一起車禍！一輛貨車在萬里中幅路，疑自撞電線桿後，車頭冒煙起火燃燒，瞬間燒成一團火球，肇事男駕駛驚嚇過度逃回家中；新北市消防局獲報，派多名人員趕抵，迅速將火勢撲面，至於詳細事故發生原因仍有待調查釐清。

妻抓姦沒性交證據…小三「一句話」成鐵證

妻抓姦沒性交證據…小三「一句話」成鐵證

瑞芳台62線化學槽車追撞工程車　車頭凹毀

瑞芳台62線化學槽車追撞工程車　車頭凹毀

靈鷲山水陸空法會　侯友宜親臨供燈祈福

靈鷲山水陸空法會　侯友宜親臨供燈祈福

新北萬里土石崩落　舊台二線單線封閉搶修

新北萬里土石崩落　舊台二線單線封閉搶修

關鍵字：

新北萬里假日活蟹市集

讀者迴響

熱門新聞

敖犬認了「曾交往黑澀會美眉」！

被高中生低估！網點名1科系：年薪破百萬

米可白拍戲哭太大聲　嚇歪薛仕凌

陳建州怒嗆媒體　自慰影片遭汙名化

存錢吃火鍋界LV！大學情侶慶生 　老鼠鑽女友褲管嚇哭

即／《型男大主廚》古錐師愛女家中輕生

灌水泥悶殺同學　15歲國中生驚恐狂唸佛經

屏東巨獸綠鬣蜥抓到了　將安樂死

《型男大主廚》古錐師愛女輕生 「妳好殘忍」

酒測23次失敗　警少1舉動免罰了

樹林高中爆集體作弊！20學生用LINE傳送英文答案

年輕人不願意買Gogoro官方回應了

敲門想聊天…《型男大主廚》古錐師驚見愛女死在陽台

中天女主播錄影玩太瘋！內衣差點滑落

獅子看到救命恩人！急煞衝去抱抱

更多

最夯影音

更多
圓寶超戀家！玩膩鞦韆還擺臭臉　一落地直衝家門：阿母我回來惹

圓寶超戀家！玩膩鞦韆還擺臭臉　一落地直衝家門：阿母我回來惹
蔡依林《甜秘密》MV「禁忌人豚戀懷孕了！」　找「老高與小茉」來講美人魚好驚喜

蔡依林《甜秘密》MV「禁忌人豚戀懷孕了！」　找「老高與小茉」來講美人魚好驚喜

徐乃麟低調嫁女「把她手交給女婿哭了」　曝「沒給女兒嫁妝」：他們各自先努力！

徐乃麟低調嫁女「把她手交給女婿哭了」　曝「沒給女兒嫁妝」：他們各自先努力！

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

台南阿嬤帶7月大孫女過馬路　嬰兒車遭撞飛8米！路口無穿越道線

台南阿嬤帶7月大孫女過馬路　嬰兒車遭撞飛8米！路口無穿越道線

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面