萬里野柳假日活蟹市集　新北自家漁船限定「萬里蟹」螃蟹x美食

▲捕蟹漁民代表吳兩成手持花蟹，邀請大家來吃「萬里蟹」。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

萬里蟹是新北市北海岸重要漁業產業，每當萬里蟹產地到來，在地產銷班船主太太們，都會在萬里野柳漁港邊舉行野柳假日活蟹市集，販售自家漁船第一手萬里蟹，2020年假日市集將持續到2021年1月3日止，在冬天冷冷的天氣下，衝一次市集吃螃蟹！

漁業處表示，活蟹市集主打自家販售的生猛萬里蟹，跳脫盤商的收購，直接進市集販賣，減少轉手費用，保證的就是最新鮮最便宜的萬里蟹，每當一整籠未經挑選的萬里蟹來到市集時，產銷班太太們第一件事就是將萬里蟹分到不同價格的水桶裡。

▲野柳漁港假日活蟹市集，人潮絡繹不絕，是只有秋季假日的好康美味之旅。

產銷班太太們以一隻3秒的時間，就可以判斷出手上萬里蟹的價值，放到應該待的桶子裡，令人嘆為觀止，民眾在市集可以自選或是由太太們幫忙挑適合自己錢包價位的萬里蟹，亦可以選擇現場清蒸或是帶回家享用，現場由料理人員幫忙處理螃蟹直接清蒸，市集現場都是滿滿的蟹味、海味、漁港味。

產銷班林太太表示，今年冬天來的晚走的晚，萬里蟹產季可以持續到明年初，經過產銷班大家討論後決定延續到1月3日元旦假期完，當然也是要看老天爺賞不賞臉，今天冬天真的冷得快但是西北漁場海象不佳，市集活動也休息過很多次，希望之後天氣能多多放晴，讓漁船出海，才會有冬蟹進來，希望愛吃螃蟹的饕客們隨時注意天氣狀況以及相關訊息，來市集吃第一手的螃蟹喔！

▲冬天吃萬里蟹最合時令最潮，漁民手持超大花蟹展示非常自豪。

▲萬里區漁港為重要「萬里蟹」起卸地，偶爾可以看到捕蟹船靠野柳漁港。



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