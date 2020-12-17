老公偷吃女同事！妻抓姦沒上床證據…小三「一句話」成鐵證

▲人夫朱姓男子偷吃公司女同事，朱妻在老公車上行車紀錄器發現2人上摩鐵後氣炸提告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／新北報導

在保險公司擔任襄理的朱姓男子，竟不顧自己已婚身分，與公司同事沈姓女子暗通款曲，甚至一起上摩鐵發生關係！雖然行車紀錄器僅拍到2人進入摩鐵，沒有其他實際性交的證據，但法官根據錄音檔，發現他們離開時女方有說「我衣服沒穿好」，就此判定2人偷吃曖昧屬實，審結判他們須賠償正宮15萬元。可上訴。

朱男2011年11月與妻結婚並育有2名女兒，怎料，婚姻才維持8年他就出軌，2019年3月21日與同為襄理的沈女前往新北市板橋區某摩鐵。朱妻一日從老公車上的行車紀錄器發現此事後，氣得上法院提告向2人求償60萬元。

由於朱男所駕駛的是母親的車，法庭上，他控訴妻子在未經他母親同意的情況下，私自在車上裝設行車紀錄器，以違法方式取得證據，行為已侵害他人隱私權；沈女則出面控反駁，指控朱妻提供的影像中出現的女性及女聲都不是她本人，又她3月21日、22日兩天都在公司辦公，不可能出現在其他地點。

新北地院審理時認為，雖然朱妻提供的行車紀錄器影像，無法證明朱男與沈女有在摩鐵從事性行為，但一對男女共赴摩鐵獨處休息2小時，離場後沈女還對朱男說「我衣服沒穿好」，對方則回以，「你衣服沒穿好那怎麼還有穿褲子」等語，足以認定雙方交往匪淺，行為已逾越一般男女社交的正常分際，最後判偷吃2人須賠償15萬元較為適當。可上訴。

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