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傳拜登將指派迪士尼董事長任駐華大使　遭美媒痛批：向中國低頭！

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▲▼傳出迪士尼執行董事長艾格有意出任拜登政府美國駐華大使。（圖／達志影像）

▲傳出迪士尼執行董事長艾格有意出任拜登政府美國駐華大使。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合報導

2020美國總統大選勝選人拜登（Joe Biden）將於明年1月20日就任，有相關人士指出，其有意指派全球媒體娛樂巨擘迪士尼公司（Disney）執行董事長勞勃•艾格（Robert Allen "Bob" Iger）前往中國北京，擔任美國駐華大使，而先前艾格也曾接近拜登陣營人士，透露有意擔任該職。

消息一出，美國保守派媒體紛紛批評拜登此舉根本就是向中國國家主席習近平「低頭」！

根據美媒《華爾街日報》（WSJ），身為拜登支持者的艾格在迪士尼擔任執行董事長達15年。根據以往慣例，駐外大使通常由州長或參議員資歷的人選擔任，因此艾格不是美國政壇上主流的選擇，加上艾格與習近平維繫著深厚長遠的關係而為人所知，且曾被民主、共和兩黨公開批評迪士尼在中國的商業活動模式。

一旦艾格被任命為美國駐華大使，拜登將持續受到質疑是否會對北京當局採取強硬態度，並導致招來政壇上的反彈聲浪。

某名與艾格關係密切的消息人士透露，艾格先前曾表示願意在拜登政府內擔任多個職務。

報導分析，拜登接手的美國將面臨與中國尖銳對立的緊張局勢，且隨著中國將於2022年舉辦北京冬季奧運，雙方貿易緊張局勢可能會持續，而無論是誰出任美國駐華大使，都必須在企業與政治、美國與中國之間找出最微妙的平衡，美國龐大且持續增長的市場不容大型企業忽視，這也使得不管是共和黨、亦或民主黨都曾考慮做出向中國俯首稱臣的抉擇。

據悉，某張照片顯示出艾格早已於私下認識習近平，而習近平的父親習仲勳更曾在1980年造訪迪士尼樂園。

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