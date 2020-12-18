　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普最後一手！　美傳將「中芯國際」等80間中企列入實體清單

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼中芯國際。（圖／CFP）

▲中芯國際。（圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普任期進入倒數，根據《路透社》獨家消息指出，他準備在18日一口氣將數十家中國企業列入貿易黑名單，其中包含晶片製造大廠中蕊國際（SMIC）。這也被視為川普鞏固其強硬對中政策的最新一手。

《路透社》取得內部人士獨家消息指出，川普將在18日公布一份最新的制裁名單，將大約80家企業與其子公司放進實體清單（Entity List），其中絕大部分是中國公司。報導稱，這被視為川普（Donald Trump）鞏固「對中國硬起來」（Tough-on-China）政策的最新一手。

美國預料將把大約80家企業和相關公司放進所謂的實體清單（Entity List），其中絕大部分是中國公司，包括晶片製造大廠中蕊國際（SMIC）。據了解，美國商務部的名單將列出一些美方認為和解放軍有關的中國企業，包含幫助中國在南海建立軍事化人工島與侵犯人權的公司。

目前這份實體清單上，已經有超過275家設在中國的公司和相關分支單位；其中包含電信設備大廠華為及其相關150個分支機構和中興通訊（ZTE Corp），以及生產用來監視少數族群維吾爾人監視器的海康威視（Hikvision）。

►力保半導體業　中國籲荷蘭「公平」輸出EUV光刻機
►駁斥蓬佩奧「中國威脅論」　陸外交部：充滿傲慢與偏見
►川普卸任前急出手！中國阿聯4企業「助伊朗石化品出口」遭美制裁

聽Podcast掌握國際局勢

 
ET快訊
替愛女送晚餐　《型男大主廚》郭主義目睹她後陽台輕生
《型男大主廚》古錐師愛女生前美照曝 　「妳好殘忍」全家痛哭
快訊／《型男大主廚》名廚師　愛女驚傳家中輕生
雪隧BMW火燒車！　車頭全毀濃煙狂竄回堵5公里
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普最後一手！　美傳將「中芯國際」等80間中企列入實體清單

「地表最醜蘭花」曝光！外表神似蟑螂乾...聞起來卻很香

他珍藏「A片＋情趣用品」被丟光！　怒告爸媽勝訴了…求償210萬

美國兩名聖誕老人新冠確診　數十名兒童面臨感染風險

麥當勞開首間理髮店！只剪「M字髮型」...預約2小時內秒殺

繼父生母聯手慘虐2年！9歲妹遭平底鍋燙手骨折逃家...一審僅判6年

344名學生遭綁架6天獲救　博科聖地：我們就是主謀

台灣入選《經濟學人》年度「最進步國家」！　3大成就驚艷國際

2020「最沉重」名單曝光…各國染疫名人一次看！　病毒面前皆平等

手機放花籃！變態安親班院長偷拍「10多名女童如廁」...慘遭逮

蔡依林《甜秘密》MV「禁忌人豚戀懷孕了！」　找「老高與小茉」來講美人魚好驚喜

圓寶超戀家！玩膩鞦韆還擺臭臉　一落地直衝家門：阿母我回來惹

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

台南阿嬤帶7月大孫女過馬路　嬰兒車遭撞飛8米！路口無穿越道線

關鍵畫面曝！南投男「牽女童出KTV」猥褻遭打死　家屬喊冤：不可能

徐乃麟低調嫁女「把她手交給女婿哭了」　曝「沒給女兒嫁妝」：他們各自先努力！

地震！護理師用身軀＋雙手護8嬰兒　感人畫面曝光...網友讚：超盡責❤

台北2人參加婚禮包3千6很失禮？　 網點1關鍵：不是常識嗎

恐怖瞬間曝光！機車未兩段式左轉　20歲女大生路口與小貨車撞上不治

經紀人質疑台灣採檢結果！　俄舞團全隔離低潮「想快離開台北」

川普最後一手！　美傳將「中芯國際」等80間中企列入實體清單

「地表最醜蘭花」曝光！外表神似蟑螂乾...聞起來卻很香

他珍藏「A片＋情趣用品」被丟光！　怒告爸媽勝訴了…求償210萬

美國兩名聖誕老人新冠確診　數十名兒童面臨感染風險

麥當勞開首間理髮店！只剪「M字髮型」...預約2小時內秒殺

繼父生母聯手慘虐2年！9歲妹遭平底鍋燙手骨折逃家...一審僅判6年

344名學生遭綁架6天獲救　博科聖地：我們就是主謀

台灣入選《經濟學人》年度「最進步國家」！　3大成就驚艷國際

2020「最沉重」名單曝光…各國染疫名人一次看！　病毒面前皆平等

手機放花籃！變態安親班院長偷拍「10多名女童如廁」...慘遭逮

頂新和德年度文化盛會　文資專家齊聚共探傳統工藝保存與傳承

香濃顆粒太犯規！桃園超低調手作早餐　在地人最愛芋泥丹麥麵包

高雄捷運拚建設發展！首宗橘線O4站聯開案招商說明會　25家企業熱烈參與

冬季更容易長痘痘4大原因！愛吃麻辣鍋、熱奶茶要注意

板橋隱藏版美食！銅板價鵝肉飯超涮嘴　限量版掛爐燒鵝賣完就沒

男星家9點後不准洗澡！護理師妻怨：晚回只能洗重點部位

鬆獅不愛拍照！等媽領包裹也「1號臭臉」抗議　網見亮點全笑噴

嫦娥五號打2次「太空水漂」　精準落差僅500米！

地底傳慘叫聲！土耳其消防員徒手挖出「超美三花貓」　獲救後狂吃

樂天展現誠意賴鴻誠沒理由拒絕　「感謝我這塊玉被發現」

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

國際熱門新聞

千萬粉絲網紅29歲驚傳死訊！廉價提臀手術失敗

她斬首貓頭鷹　半年後慘死家門口

醫生宣告血癌　化療18月才知真相

27歲女子擁「O罩杯豪乳」！乳暈比手掌大

客人問一句話　女大生得14萬小費

麥當勞理髮廳開張　只剪一種髮型

川普真的生氣　嗆1月20日拒絕下台

網紅亂指控　吃到飽餐廳遭霸凌

獨得4億頭獎　男大生：我不工作了

相差21歲姐弟戀「婚後1年」近況曝！

南極3個月地震3萬次　9月日搖千次

全球首個地區　歐洲「新冠肺炎」超過50萬死

上萬隻烏鴉「盤旋天空14小時」...民眾陷恐慌

為換1箱雞肉　逼女兒同居34歲男

更多熱門

相關新聞

A片被丟光！他怒告父母求償210萬

A片被丟光！他怒告父母求償210萬

美國密西根州的42歲男子大衛（David Werking）2016年離婚後，曾短暫搬回老家，與父母同住在格蘭德港（Grand Haven），隔年遷居印第安納州，請爸媽協助寄送個人用品，才發現數十箱珍藏的A片和情趣用品全被丟光，憤而將親生爸媽告上法院，並且勝訴。他求償7.5萬美金（大約新台幣211萬元），但此數字目前尚未敲定。

麥當勞首間理髮店！只剪「M字髮型」

麥當勞首間理髮店！只剪「M字髮型」

傳美將中芯等80家公司列黑名單　陸回應

傳美將中芯等80家公司列黑名單　陸回應

賀錦麗公開接種疫苗　96歲卡特也要打

賀錦麗公開接種疫苗　96歲卡特也要打

迪士尼董事長願任駐華大使　美媒：拜登向中國低頭

迪士尼董事長願任駐華大使　美媒：拜登向中國低頭

關鍵字：

中美關係美中關係制裁實體清單中芯國際川普北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

敖犬認了「曾交往黑澀會美眉」！

米可白拍戲哭太大聲　嚇歪薛仕凌

被高中生低估！網點名1科系：年薪破百萬

存錢吃火鍋界LV！大學情侶慶生 　老鼠鑽女友褲管嚇哭

屏東巨獸綠鬣蜥抓到了　將安樂死

灌水泥悶殺同學　15歲國中生驚恐狂唸佛經

樹林高中爆集體作弊！20學生用LINE傳送英文答案

酒測23次失敗　警少1舉動免罰了

年輕人不願意買Gogoro官方回應了

陳建州怒嗆媒體　自慰影片遭汙名化

中天女主播錄影玩太瘋！內衣差點滑落

獅子看到救命恩人！急煞衝去抱抱

恐怖瞬間曝光！女大生與貨車撞不治

即／《型男大主廚》古錐師愛女家中輕生

參加廟會出團被丟包！73歲阿公躺排水溝亡

更多

最夯影音

更多
蔡依林《甜秘密》MV「禁忌人豚戀懷孕了！」　找「老高與小茉」來講美人魚好驚喜

蔡依林《甜秘密》MV「禁忌人豚戀懷孕了！」　找「老高與小茉」來講美人魚好驚喜
圓寶超戀家！玩膩鞦韆還擺臭臉　一落地直衝家門：阿母我回來惹

圓寶超戀家！玩膩鞦韆還擺臭臉　一落地直衝家門：阿母我回來惹

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

台南阿嬤帶7月大孫女過馬路　嬰兒車遭撞飛8米！路口無穿越道線

台南阿嬤帶7月大孫女過馬路　嬰兒車遭撞飛8米！路口無穿越道線

關鍵畫面曝！南投男「牽女童出KTV」猥褻遭打死　家屬喊冤：不可能

關鍵畫面曝！南投男「牽女童出KTV」猥褻遭打死　家屬喊冤：不可能

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面