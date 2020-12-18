川普最後一手！　美傳將「中芯國際」等80間中企列入實體清單

▲中芯國際。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普任期進入倒數，根據《路透社》獨家消息指出，他準備在18日一口氣將數十家中國企業列入貿易黑名單，其中包含晶片製造大廠中蕊國際（SMIC）。這也被視為川普鞏固其強硬對中政策的最新一手。

《路透社》取得內部人士獨家消息指出，川普將在18日公布一份最新的制裁名單，將大約80家企業與其子公司放進實體清單（Entity List），其中絕大部分是中國公司。報導稱，這被視為川普（Donald Trump）鞏固「對中國硬起來」（Tough-on-China）政策的最新一手。

美國預料將把大約80家企業和相關公司放進所謂的實體清單（Entity List），其中絕大部分是中國公司，包括晶片製造大廠中蕊國際（SMIC）。據了解，美國商務部的名單將列出一些美方認為和解放軍有關的中國企業，包含幫助中國在南海建立軍事化人工島與侵犯人權的公司。

目前這份實體清單上，已經有超過275家設在中國的公司和相關分支單位；其中包含電信設備大廠華為及其相關150個分支機構和中興通訊（ZTE Corp），以及生產用來監視少數族群維吾爾人監視器的海康威視（Hikvision）。

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