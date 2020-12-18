「客人問一句話」女大生意外收14萬小費　她驚喜：人生中最棒的事

▲善心顧客慷慨留下高額小費。（圖／翻攝自Facebook／Anthony's at Paxon Hollow）

記者李振慧／綜合報導

美國賓州18歲女大生在餐廳打工時，被一名顧客問了一個問題，竟然收到比點餐金額多近25倍的5000美元小費（約台幣14萬元），來自陌生人的善意讓她不敢置信，表示這是她人生中遇過最棒的事情。

18歲的迪安基洛(Gianna DiAngelo)在威德恩大學(Widener University)就讀護理系，半工半讀的她平時在布魯莫爾(Broomall)一間餐廳擔任服務生。她13日在臉書上表示，某位客人花費205.94美元（約台幣5,800元）用餐後，竟然在桌上留給她美元5000元小費。

迪安基洛表示，「我完全不認識他們，他們看起來就是普通顧客，後來其中1人突然把我拉到旁邊詢問，『疫情流行期間，多少金額的小費能讓你的生活變好』，我當下禮貌回覆，收到任何金額的小費都會很開心」，結果收桌時發現高額小費讓她驚嚇到說不出話。

迪安基洛當下立刻跑去向顧客致謝，她表示，「我告訴他，這筆錢對我來說意義重大，尤其是在這樣的時刻，就像是帶來了希望，其中的意義已經遠超過金錢本身」，而她也計畫把這份大愛回饋給其他有需要的人。

We have no words other than THANK YOU !! Unbelievable support for our staff here!! THANK YOU THANK YOU THANK YOU... 由 Anthony's at Paxon Hollow 發佈於 2020年12月12日 星期六

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