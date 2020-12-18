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賴清德出席英系餐敘「修補關係」　姚人多機要幕僚明年進入賴辦

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▲蔡英文、賴清德及蘇貞昌。（資料照／記者李毓康攝）

▲蔡英文、賴清德及蘇貞昌。（資料照／記者李毓康攝）

政治中心／台北報導

民進黨2020總統初選「蔡賴之爭」造成副總統賴清德與英系人馬形同水火，即便如今的「蔡賴配」也難撫平雙方關係裂痕。不過，據傳英系核心成員8日主動邀賴清德到民進黨中央旁的英系辦公室餐敘，修補雙方因初選釀成的敵對關係。

根據《風傳媒》報導，當天餐敘由英系召集人劉櫂豪出面邀請，與會者包括新境界文教基金會副董事長、國策顧問黃承國，以及陳明文、羅致政、蔡易餘等7位英系立委全到場。據傳，賴清德清楚仍有不少民進黨人士對他有敵意，會欣然受邀是希望修補和英系關係。

報導寫道，賴清德為化解敵意，曾主動拜會前副總統陳建仁、就教蔡英文的文膽姚人多，針對兩岸議題等交換意見。另外，賴清德也決定延攬1位在蔡英文執政後，曾隨姚人多入國安會、總統府，再到海基會的機要幕僚，預計明年新年後進入賴辦，這是繼屏東縣前新聞處長黃建嘉後，另位加入副總統辦公室幕僚團隊的成員。

至於2024年總統大選布局，據悉英系核心要角已確認要支持和賴同屬新系的桃園市長鄭文燦。

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