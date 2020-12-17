防疫一起來！　2021台南耶誕跨年系列主視覺口罩限量送

▲2021台南耶誕跨年系列主視覺口罩限量送，民眾可至活動服務台索取，索完為止。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



黃偉哲市長指出除了將在18日早上公開12月31日跨年晚會場次的重磅藝人卡司，也歡迎市民朋友一同來參加18、19接連兩天在市府永華市政中心西側廣場舉辦的「爵士樂無限」跟「浪漫情歌夜」活動，欣賞不同的音樂饗宴。

不克前來參加的民眾，18日晚上的活動採錄影後剪輯部分節目內容，安排事後於第3公用頻道播出、19日的活動有在TVBS歡樂台（42台）及TVBS NEWS YT網路直播。





黃偉哲也提醒大家，配合中央公布的「因應秋冬COVID-19疫情防治專案」，請民眾活動前到網站填寫實聯制資訊（https://forms.gle/qggS5qGM4VtZwufA8），並戴口罩保障自己與家人安全，主辦單位在現場有安排志工協助發放國家防疫隊台南在地企業康那香公司，贊助印製活動主視覺口罩，現場限量發放，民眾可至活動服務台索取，索完為止。

荷蘭的達人秀冠軍馬丁賀肯斯（Martin Hurkens）跟古典與流行跨界歌手Mary-Jess 在參訪奇美博物館及台南市美術館一館咖啡店時已搶先戴上活動限量口罩。主辦單位最後呼籲民眾，如有發燒或身體不適者，可在家收看電視轉播。

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