豬標示！彰化大陣仗號召600志工　吹哨者50%檢舉獎金

▲彰化號召600志工主動出擊為縣民把關豬肉產地標示。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣府今(17)日號召醫院、衛生所志工及衛促會委員組成「安心博客隊」，透過主動出擊，及祭出罰鍰為縣民把關，舉凡「豬原產地」未按規定標示及標示不實，將依食安法處最高400萬元罰鍰，檢舉者可獲20％獎金，內部員工等吹哨者最高可得到50％檢舉獎金，希望廠商都能依規定標示，讓民眾安心選購。

彰化縣是養豬大縣，有600多家養豬場、75萬頭，縣府從源頭飼料就開始把關，一直到屠宰前的抽血、檢驗、來源，都經獸醫師認定合格後才屠宰，「彰化健康豬」品牌標章在楓康、全聯等一千多家連鎖店都買得到，另外在市場販售的也都有明顯標示，讓大家買得安心、吃得放心。

縣長王惠美表示，連醫師都站出來了，可見大家都非常關心這個議題，縣府號召600名志工，組成37大隊、100小隊的「安心博客隊」，從今天開始到明年1月15日，透過主動出擊，讓豬肉標示能夠更加清楚，至全縣生鮮豬肉、加工品及熟食的豬肉加工品或供應熟食的市場、超市、賣場、餐飲店及飲食攤商等，進行宣導及輔導，目標輔導1萬家，店家如有「豬原產地」標示貼紙需求，可向衛生局及縣內各衛生所免費索取。

王惠美強調，未來全縣各販賣生鮮豬肉、加工品或供應熟食之市場、超市、賣場、餐飲店及飲食攤商等，透過「1看、 2察、 3宣導」，輔導店家應將「豬原產地」標示貼紙黏貼於營業場所明顯處，或於產品外包裝上以中文標示「豬原產地」，讓標示透明化，讓民眾安心選最讚的國產豬。

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