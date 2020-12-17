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中市府養豬協會宣誓「拒萊豬守健康」　盧秀燕：最嚴標準把關食安

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▲▼盧秀燕出席反萊豬座談會，與台中市養豬協會簽署宣示反萊豬。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕出席反萊豬座談會，與台中市養豬協會簽署宣示反萊豬。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市長盧秀燕17日出席市府舉辦的「養豬振興宣誓連署拒萊豬」座談會，與台中市養豬協會、毛豬產銷班連署簽名宣誓「拒絕萊豬、堅持不使用瘦肉精」，表達捍衛食安立場。盧秀燕表示，台中市反對進口萊豬，豬農也願意高標準自我要求，將鼓勵市民品嘗在地好吃、健康實在的畜產品。

中央即將開放美國含萊克多巴胺豬肉進口，台中市政府今天上午舉辦「養豬振興宣誓連署拒萊豬」座談會，邀請台中市養豬協會與毛豬產銷班班員，簽名連署宣誓「拒絕萊豬、堅持不使用瘦肉精」。市長盧秀燕親自出席共同簽署、力挺國產豬，展現市府拒絕萊豬的決心。

盧秀燕表示，面對明年1月1日中央開放含有萊克多巴胺（俗稱瘦肉精）的豬肉進口，台中市政府已宣布台中市各級學校的營養午餐及團膳，一律採用國產豬、台灣豬，不可採用進口豬肉，維護學童健康。此外，台中市也訂有食品安全衛生管理自治條例，並提高檢舉吹哨獎金，在市府與市⺠共同努力下，一起保護市⺠健康及台灣豬產業。

▲▼盧秀燕出席反萊豬座談會，與台中市養豬協會簽署宣示反萊豬。（圖／台中市政府提供）

▲▼盧秀燕與養豬協會及來賓一起品嘗台灣豬表達力挺。（圖／台中市政府提供）

▲▼盧秀燕出席反萊豬座談會，與台中市養豬協會簽署宣示反萊豬。（圖／台中市政府提供）

她強調，台中市養豬產業重視食品安全，所飼養、生產的國產豬，絕對不會使用瘦肉精，請民眾安心選購，食用國產台灣豬肉。

中市農業局長蔡精強表示，建構完善食安管理機制及信任消費環境，是人民對政府最基本的要求。為捍衛市民健康，市府反對開放含萊克多巴胺的豬肉進入台中市消費市場！台中市訂有食品安全衛生管理自治條例，規定在台中販售豬肉與豬肉製品對瘦肉精一律零檢出，市府將貫徹實施，只要在台中境內都以最嚴格標準把關食安。

他也感謝養豬協會及毛豬產銷班為維護市民食安做的承諾，攜手守護市民朋友食用安全無虞的台中在地畜產品。

農業局表示，為因應明年度美豬開放對養豬產業的衝擊，市府推出設施設備好省工、敦親睦鄰好關係、溯源標章好追溯、品牌行銷好平台及抽驗飼料好實在的「5好」輔導重點措施，除了提升台中市養豬產業競爭力，更致力推動安心優質畜禽產品，輔導在地品牌建立並持續媒合通路，鼓勵民眾選用低碳足跡在地食材，安心選購在地畜產品。

今日座談會包括盧市長、農業局長蔡精強、台中市養豬協會理事長林大成、市議會副議長顏莉敏、市議員李榮鴻、大安區農會總幹事蔡建宗等人均出席，市議員冉齡軒、陳政顯也派代表到場關心。

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