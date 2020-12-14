都才領牌3個月！重機對決野馬　4輪甩尾撞2車...男大生多處骨折

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗六市14日清晨發生一起黃牌重機撞野馬跑車車禍事故，一名張姓男大生騎乘一輛黃牌重機行經閃光紅、黃燈路口與一輛野馬跑車發生碰撞，劇烈撞擊造成野馬跑車失控打轉180度，甩撞路邊車輛。據了解，機車騎士多處骨折送醫救治，跑車駕駛僅受驚嚇，警方表示，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。

▲一輛由19歲張姓男大生騎乘之黃牌重機於社口街北向南行經鎮南路口，與鎮南路上西向東行駛的野馬跑車啊發生碰撞。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六市今日凌晨3點41分發生一起重大車禍，一輛由19歲張姓男大生騎乘之黃牌重機於社口街北向南行經鎮南路口，與鎮南路上西向東行駛的野馬跑車發生碰撞，該路口紅綠燈至夜晚即轉換為閃黃、紅燈，附近民眾指出，撞擊前有尖銳煞車聲，隨即傳來轟然巨響，經外出查看，發現自家停於路邊停車格的自小客車也遭波及。

▲張姓男大生撞擊野馬跑車右側後輪處，造成野馬跑車許姓駕駛失控打轉。（圖／記者蔡佩旻攝）

附近民眾指出，聽聞雙方說詞，張姓男大生撞擊野馬跑車右側後輪處，造成野馬跑車許姓駕駛失控打轉，旋轉180度後甩尾撞擊到路邊停車格車輛，黃牌重機與野馬跑車都是剛領牌3個月的新車，經詢問男大生持有重型機車駕照，兩車速度都不慢，雙方未酒駕，車禍造成機車騎士左大腿變形、左手腕骨折與身上多處擦傷。

▲跑車失控撞後將路邊兩輛自小客車均撞離停車格，可見撞擊力道之猛烈。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

民眾透露，早上拖吊車前來處理時，發現重機車檔停留在5擋處，推測行進速度應該非常快，而愛車遭受波的車主表示，鎮南路及社口街因夜間車流量小，反而讓行經該處駕駛人車速加快，希望此路口交通燈號能維持24小時，才不會一到晚間燈號轉變成閃燈，大家都會開快，事故頻傳，容易造成危險。

▲跑車打轉180度撞擊路邊車輛，造成左側車鈑金凹陷及玻璃破裂。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方表示，依照「道路交通標誌標線號誌設置規則」第211條及224條規定：閃光黃燈代表幹道、「警告」，車輛應減速接近，注意安全，小心通過。閃光紅燈─代表支道、「停車再開」，車輛應減速接近，先停止於交岔路口前，讓幹道車優先通行後，安全時才可續行。

▲跑車打轉180度撞擊路邊車輛，造成左側車鈑金凹陷及玻璃破裂。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方呼籲，因夜間車流量減少，部分路口於夜間離峰時段採閃光運作，行經閃黃燈路口車輛應減速通過，經閃紅燈路口車輛應先停於路口前確認安全再行通過，呼籲用路人依交通號誌指示通過路口，勿因夜間車流量較少而疏忽行車安全。

▲車禍造成重機車頭毀損，張姓騎士左大腿變形、左手腕骨折與身上多處擦傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲男大生騎乘黃牌重機撞擊野馬跑車右側後輪處，造成野馬跑車許姓駕駛失控打轉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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