笑翻！女童自認不乖　禮物清單卻「超夢幻」PS5、iPhone12全在列

▲聖誕老人今年可能會收到一份來自英國女孩的12項「夢幻禮物」清單。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者張寧倢/編譯

聖誕假期將至,一名9歲英國女孩親筆寫信給聖誕老人表示,自己今年表現很差可能拿不到禮物,但還是列出12項希望收到的禮物清單,其中不僅包含PS5、iPhone 12、AirPods、Switch等科技產品,還有全家人的法國旅行和一隻「活的」熊貓。女孩的哥哥看完大笑,便在推特上與網友分享這份「夢想中的」禮物清單。

根據《每日郵報》報導,一名來自英國埃塞克斯郡(Essex)的9歲女孩相當期待今年能收到聖誕禮物,便寫信向聖誕老人表示,自己今年很努力地想做個乖小孩,但不幸地失敗了,糟糕得只配拿到煤炭,但她還是想要禮物,「其實不止一個,以下是禮物清單,完成後請在框裡打勾。」並在下方列出12項奢侈又夢幻的禮物。

禮物清單中包括AirPods、遊戲機、PS5與PS4、任天堂Switch、DJ台套組、iPhone 12、筆電與一台最新型電腦等昂貴科技產品,除此之外,還有一些比較大的禮物,像是「帶全家(5個人)去法國旅行」、「一條蛇、一隻熊貓與一隻企鵝(沒死的)」、「一整套《綠野仙蹤》故事書」、「洗手液」等。

Y’all, look at this letter my little 9y/r sister wrote to Santa. pic.twitter.com/yjSQpURjli