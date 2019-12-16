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斗六七品火鍋低調愛心　邀育幼院童享用聖誕晚餐送禮物

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 ▲雲林縣斗六市七品火鍋店業者，四年來低調在聖誕節前，邀請雲林兩家育幼院孩童品嚐平安夜火鍋大餐，除了火鍋大餐外，10多名員工也共襄盛舉準備聖誕禮物給孩子。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣斗六市七品火鍋店業者10多名員工準備聖誕禮物給孩子。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗六市一家火鍋店業者，四年來低調在聖誕節前，邀請雲林兩家育幼院孩童品嚐平安夜火鍋大餐，除了火鍋大餐外，10多名員工也共襄盛舉準備聖誕禮物給孩子，店長蕭世杰表示，楊老闆自身也來自不優渥的家庭，家中兄弟多，感同身受物資不足的童年，有機會開店僅以此方式低調來回饋社會。

七品火鍋位於斗六市鎮北路，開業四年，四年來老闆楊繁榮與其妻許慧怡，每年在12月聖誕節前邀請雲林一心育幼院與信義育幼院院童師生，前往享用平安夜火鍋大餐，店內員工10名員工除了支持老闆的愛心外，也都自掏腰包為這數10名院童準備近80份豐富的聖誕節禮物，期間很樂意來服務及籌備活動。

一心育幼院16日晚上前往用餐，楊老闆低調未現身，店長蕭世杰說，老闆夫妻約40多歲，愛心火鍋餐今年舉辦邁入第4年，對老闆的善舉，員工都認同且支持，我們能做的並不多，就希望看到孩子們來這邊用餐很開心，可以幫助他們留下一個美好的回憶，這是我所希望能做到的。

 ▲雲林縣斗六市七品火鍋店業者，四年來低調在聖誕節前，邀請雲林兩家育幼院孩童品嚐平安夜火鍋大餐，除了火鍋大餐外，10多名員工也共襄盛舉準備聖誕禮物給孩子。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣斗六市七品火鍋店業者，四年來低調在聖誕節前，邀請雲林兩家育幼院孩童品嚐平安夜火鍋大餐，除了火鍋大餐外，10多名員工也共襄盛舉準備聖誕禮物給孩子（左起：蕭世杰、斗六市公所秘書胡瑋芳、一心育幼院長陳慶良、鎮北里長林怡君、火鍋店經理許慧滿）。（圖／記者蔡佩旻攝）

鎮北里里長林怡君受邀來與院童互動並代表將聖誕禮物一一致贈院童，林怡君說，這裡有很多愛心人士捐贈的禮物，希望把這份愛與溫暖送到每位孩子手中，以里長身份來陪同孩子過節與互動，拋磚引玉希望社會各界人士有餘力，也可以到育幼院探視院童，給予愛和關懷，讓孩子知道他們並不孤單。

餐會進行中也突然發生小插曲，一名帶妻小來用餐的水電行老闆林先生，看見活動進行，立刻起身向育幼院副院長表示希望捐款，隨即塞了幾張千元大鈔給副院長，林先生低調不願受訪，僅告訴記者他住附近，剛好遇上活動就是有緣，也開心有機會能提供愛心，也將在另信義育幼院前來用餐時，到火鍋店捐贈一樣金額給他們。

一心育幼院院長陳慶良表示，楊老闆夫婦都非常有愛心，連續多年年終都邀請育幼院孩子來吃聖誕大餐，每一次來吃火鍋都楊老闆也會幫忙找善心人士捐款與準備聖誕禮物送給院童，孩子們一聽到要來吃或鍋都非常開心，真的很感謝楊老闆夫婦的愛心。

 ▲雲林縣斗六市七品火鍋店業者，四年來低調在聖誕節前，邀請雲林兩家育幼院孩童品嚐平安夜火鍋大餐，除了火鍋大餐外，10多名員工也共襄盛舉準備聖誕禮物給孩子。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲帶妻小來用餐的水電行老闆林先生，看見活動進行，立刻向育幼院副院長表示希望捐款，也將在另信義育幼院前來用餐時，到火鍋店捐贈一樣金額給信義育幼院。（圖／記者蔡佩旻攝）

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