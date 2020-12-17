高中生霸凌扒頭「眼鏡斷兩截」　惹怒52萬人！校方急回：2人感情好

▲右側男同學拿玩偶扒頭！（圖／翻攝抖音）



網搜小組／劉維榛報導

校園驚傳霸凌？最近抖音瘋傳一段影片，有男高中生拿著玩偶，朝另一名男同學的頭扒下去，下秒眼鏡硬生生斷裂，引發同學們發出譏笑，影片甚至吸引52萬多人觀看，氣得網友紛紛投訴。對此，校方回應是「烏龍一場」，其實兩位同學是麻吉，當天一行人製作道具，一時玩過頭導致，絕非霸凌。

多名網友向《ETtoday新聞雲》氣憤爆料，雲林某高工發生霸凌，影片可見，一名穿著運動衣的男同學好端端站在位子上，書包都還沒放妥，就趕緊保護頭部。原來前方出現一名金髮男學生，邊哼著唱歌，一邊拿著玩偶猛烈揮打，舉止非常不友善。

[廣告]請繼續往下閱讀...

下秒啪的一聲，運動衣同學的眼鏡掉地斷裂，頓時教室哄堂大笑，另一名掌鏡的男同學還故意拍眼鏡的特寫，接著傳來一陣嘲諷戲鬧聲，「咦～咦～咦～咦唷～」而黑衣男同學仍嘻皮笑臉，繼續拿著玩偶不斷朝運動男同學的頭部亂揮。

▲運動男學生眼鏡斷裂！（圖／翻攝抖音）



▲男同學喜歡在抖音分享影片！（圖／翻攝抖音）



爆料者也公布黑衣男學生的抖音，粉絲數有12.3K，短短16秒的霸凌影片，已吸52萬7900次點閱，其他上傳的影片，也都是打鬧玩耍的內容，黑衣男學生也Tag熱搜標記，「#上推薦通知我」、「#我要上推薦」、「#流量回來」。

底下留言部分，有正義網友呼求把留言頂上去，「打人的叫XXX，」、「謝謝你的正義，這種霸凌人家的，要給他教訓」、「我明天直接打給學校問一下，父母怎麼教的」。稍早，這段霸凌影片已下架，另找到黑衣男同學的IG，設為不公開狀態，有1001位追蹤者。

實際向校方求證，劉秘書回應，真的是誤會一場，其實兩位男同學讀國中就認識，一起說好上同間高中，感情非常要好，而影片當天，是大家要製作英語話劇比賽的道具，黑衣男同學一時玩過頭導致，加上喜愛分享生活影片，才會上傳到抖音，並非惡意霸凌同學，目前已要求下架影片，校方也會做追蹤輔導，希望還給學生們清白。