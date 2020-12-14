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R22直升機亂飛被扣押！17日運抵虎尾科大　飛機系多了千萬級教材

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記者蔡佩旻／雲林報導

今年9月於淡水市區違規飛行羅賓遜Robinson-R22直升機，所有人為陳耀庭，其曾表達願意捐出直升機作為教學用途，士林地檢署獲得陳耀庭同意後，直升機將捐贈給虎尾科技大學，並於12月21辦理捐贈儀式。虎科大飛機系主任吳文忠14日表示，這架直升機將做為教學用，對學生是好事。

▲虎尾科大飛機工程系主任吳文忠表示，能夠獲得業者捐贈，學校相當高興，對此很感謝士林地檢署協調業主捐贈，剛開始得知非常驚訝，以學生觀點也都非常感興趣，想知道R22直升機構造。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲今年9月於淡水市區違規飛行R22直升機，所有人曾表達願意捐出直升機作為教學用途，士林地檢署獲得所有人同意後，將直升機捐贈給虎尾科技大學作為教學使用。（圖／記者蔡佩旻攝）

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9月13日在新北市淡水區有民眾目擊、拍攝到R22型直升機降落，影片經上傳網路引起軒然大波，士林地檢署除將直升機所有人陳耀庭拘提交保外，並將直升機查扣。據了解，陳耀庭於偵查過程中曾表明意願將直升機捐贈教學單位，士林地檢署對此表示，同意被告贈與學校作為「教學用途」，將待直升機贈與校方後解除扣押。

此案R22直升機，當時民航局因違法活動對飛安威脅極大，曾建議檢察官於偵結起訴時請求法官從重量刑，故R22最糟的結局就是被報廢。而民航局今日證實，雖然該案件還未偵結，不過士林地檢署已行文告知，所有權人同意將R22直升機捐贈給雲林虎尾科技大學供教學使用，民航局樂觀其成。

▲R22直升機8月15日欲降落在淡水，讓目擊民眾嚇壞。 （圖／民眾提供／ETtoday資料照）

▲R22直升機8月15日欲降落在淡水，讓目擊民眾嚇壞。 （圖／ETtoday資料照）

虎尾科大飛機系致力於航太科技的教育，透過航太維修與零件製造技術，提升學生航空的專業技能，並建置國際級航太維修類產線的實習場域與環境，加強輔導學生考取航太維修的民航證照，依照飛機的系統的專業訓練，增進國內的學生在航空產業的技能，藉由各領域類產線之串聯，結合航太零組件的設計、非破壞檢測、航太維修、航空電子與發動機監測各領域的技術。

虎尾科技大學飛機工程系主任吳文忠指出，羅賓遜Robinson-R22直升機將於17日運抵學校，21日舉辦捐贈儀式，這架R22直升機為輕型2人座，在操作上比較簡單，屬於輕型、於操作上比較靈巧，在國際上也屬於比較受歡迎，學生有機會以此為教材，更能夠親近學習，對學生了解直升機是有幫助。

吳文忠表示，據悉羅賓遜Robinson-R22直升機新機目前約要900多萬至1000萬元，即便是二手機也要6、700萬元，對經費相對取得不容易的學校，能夠獲得業者捐贈，學校相當高興，對此很感謝士林地檢署協調業主捐贈，剛開始得知非常驚訝，以學生觀點也都非常感興趣，想知道R22直升機構造。

▲虎尾科大飛機工程系主任吳文忠表示，能夠獲得業者捐贈，學校相當高興，對此很感謝士林地檢署協調業主捐贈，剛開始得知非常驚訝，以學生觀點也都非常感興趣，想知道R22直升機構造。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲虎尾科大飛機工程系主任吳文忠表示，能夠獲得業者捐贈，學校相當高興。（圖／記者蔡佩旻攝）

吳文忠說明，今年10月甫成立的「航太維修類產線棚廠」約200多坪，直升機的部分目前有兩架，一台是塞考斯基S-76（Sikorsky S-76）、一架是UH1H，均為空勤退役機，定翼機的部分目前有六架，另有兩架T-33教練機與包括Cessna 152在內的四架民航機，而其實S-76與UH1H準確來說都還是能飛的。

未來再校園擴建計畫中，也已擬定將會設置新機棚，預計擴大至600坪，今年已經有15位學生通過民航證照學科B1.1的考試，接受亞航與星宇航空聘請，未來提升飛機系學生的基礎訓練與專業課程的教學，逐步邁向國際級航太維修產線，提升飛機系的設備進入類產線的層級，符合飛機維修廠的訓練能量。

▲虎尾科大飛機工程系主任吳文忠表示，能夠獲得業者捐贈，學校相當高興，對此很感謝士林地檢署協調業主捐贈，剛開始得知非常驚訝，以學生觀點也都非常感興趣，想知道R22直升機構造。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲虎尾科技大學今年10月甫成立的「航太維修類產線棚廠」約200多坪。（圖／記者蔡佩旻攝）


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