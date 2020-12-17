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行政院拍板刪除《通姦罪》　法務部：保障性自主權

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▲婦女新知基金會與多個團體贊同大法官宣告「通姦罪」違憲。（資料照／記者林育綾攝）

▲婦女新知基金會與多個團體贊同大法官宣告「通姦罪」違憲。（資料照／記者林育綾攝）

記者蘇晏男／台北報導

行政院17日通過《刑法》部分條文修正草案，不僅修正累犯得不加重的規定，也刪除《通姦罪》；接著，後續將送請司法院會銜後，即函送立法院審議，以完成相關法制作業，並符合司法院大法官解釋意旨，修正累犯規定過苛的情形及保障性自主權，以維憲政體制。

針對大法官今年5月29日作出釋字第791號解釋，宣告《通姦罪》因為反比例原則等理由違憲一事，法務部表示，本部爰擬具《刑法》第239條、第245條修正草案，刪除《通姦罪》及其告訴乃論等規定，以符合司法院解釋意旨。

在累犯的部分，法務部指出，根據大法官釋字第775號解釋意旨，認為《刑法》第47條規定累犯「不分情節一律加重最低本刑」，不僅不符合《刑法》第59條所訂定的要件，而有過苛的情形，也牴觸憲法比例原則規定，應予修正。

法務部表示，最主要修正《刑法》第47條的加重要件，且為了符合「一事不再理原則」，刪除《刑法》第48條。

法務部檢察司長林錦村說：「有關修正加重要件的規定，為宣示你再犯罪，因該加重處罰的原則，所以修正規定是原則上要加重法定刑至2分之1，那例外，為了調和累犯處罰過苛，並鼓勵自新，另外規定有2種情形是不加重」。

林錦村指出，第一種情形，是累犯者再犯的罪是屬於「不得易科罰金或不得社會勞動」，並且有過苛情形的時候，就得以不加重；至於第二種情形，則是屬於刑法第61條竊盜、侵占、詐欺等各款罪行，如果過苛就可不加重。

▼法務部解釋修正累犯得不加重的規定。（圖／法務部提供）

▲▼法務部解釋修正累犯得不加重的規定。（圖／法務部提供）

▲▼法務部解釋修正累犯得不加重的規定。（圖／法務部提供）

▲▼法務部解釋修正累犯得不加重的規定。（圖／法務部提供）

▲▼法務部解釋修正累犯得不加重的規定。（圖／法務部提供）

▲▼法務部解釋修正累犯得不加重的規定。（圖／法務部提供）

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