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行政執行署桌遊來了！不用寒窗10年　人人都能成為「王牌執行官」

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▲法務部行政執行署。（圖／記者黃宥寧攝）

▲法務部行政執行署於9日發表1款結合行政執行程序的「王牌執行官桌遊」連蔡部長清祥（左圖二）更親身試玩。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

當司法與桌游來場完美結合必定迸出新火花！法務部行政執行署於9日發表1款結合行政執行程序的「王牌執行官桌上遊戲」。希望以寓教於樂方式，向外界介紹行政執行工作，並普及法治教育。法務部蔡部長清祥更親身試玩並大力推薦。法務部行政執行署陳副署長盈錦更現場回應有關新冠肺炎檢疫期間還趴趴走進行開罰金額已達百萬，12件移送執行自繳效率高。

法務部表示現代年輕人喜歡將桌遊當休閒活動，而這款桌遊設計美意來自於為了讓更多民眾了解行政執行工作，這樣的遊戲玩法貼近執行實務，極具挑戰性。桌遊更結合過去時事，如2014年轟動一時的劣質黑心油事件，及知名藝人逃漏稅等等都成為遊戲裡的執行案例。

讓玩家不用寒窗十年就可以扮演行政執行官，體驗面對各類義務人，要採取不同的執行手段，發揮自身專長能力來有效執行，最終成為「王牌執行官」。

▼「王牌執行官桌上遊戲」希望達到寓教於樂效果。（圖／記者黃宥寧攝）

▲法務部行政執行署。（圖／記者黃宥寧攝）

法務部強調「執行有愛，公義無礙」一直都是行政執行署的核心價值，各分署雖人力有限，仍透過各種執行方法，強力執行滯欠大戶及社會矚目案件，落實公平正義，同時不忘關懷弱勢義務人。這款桌遊特別選在法務部行政執行署成立20週年之際發表，讓玩家從遊戲中體會行政執行事實現社會正義最後一哩路的深意，這款桌遊也將於明年1月2日限量免費供索取。

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