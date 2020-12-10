法務部攜手東森購物「銅聲若響　愛與重生」北監銅雕公益勸募

▲法務部長蔡清祥（中）到東森購物台，協助義賣銅雕。（圖／記者徐文彬攝）

記者吳銘峯／台北被導

法務部長蔡清祥與更生保護會，10日下午到東森購物台進行「銅聲若響 愛與重生」節目錄影，將要義賣北監銅雕班6件作品，以協助更生人復歸社會。法務部長蔡清祥肯定東森購物提供平台，讓更生人有機會回饋社會。另外東森集團總裁王令麟也承諾，未來也將提供購物台平台，更多協助更生人、馨生人。

這次東森購物進行公益勸募的6件銅雕，都是由國寶級銅雕大師吳宗霖，親自指導台北監獄的受刑人所完成。由於這批藝術作品，都曾經受邀在台北101大樓、台北車站等地展出，引起藝術界高度矚目。而這次販售銅雕所得，除了回歸「銅雕藝術班」以支持傳統技藝的延續外，更會回饋捐贈弱勢群體與犯罪被害人，讓更生人的付出與民眾的參與更具意義，也讓社會更為溫暖、祥和。

蔡清祥對於這次東森購物協助更生人，表達感謝之意，「感謝東森購物提供這樣的舞台，給更生人展現他們的作品，希望透過拍賣、公益行銷的方式，來幫助更生人有回饋社會的機會。」

▲法務部長蔡清祥。（圖／記者徐文彬攝）

不僅協助販售銅雕，未來對於更生人所製作的商品，蔡清祥也希望能更好的行銷，「除了藝術品以外，我們對更生人也給他們技藝的訓練，幫忙他們取得各項的證照，他們作品，包括生活用品，都可以在市面上來販售。過去都是他們自行想辦法賣，或是法務部在官方網頁裡幫他們行銷，可是我覺得這樣不夠，如果能夠透過東森購物這樣專業的平台，來幫助他們的話，行銷的效果會更好。」

對於蔡清祥提出的建議，東森集團總裁王令麟也承諾，將更多協助更生人，「我自己曾是受刑人，現在是更生人，我能夠體會，一個受刑人將來更生的時候，需要社會給他更多的關懷。我相信，這次法務部與東森購物的合作，我們將提供更多元化的平台給更生人與馨生人，他們的產品可以在東森購物的平台上銷售，東森購物將不賺取任何的費用，讓他們有好的收入，能夠讓他們在社會上得到他應有生存的方便。」

▼法務部長蔡清祥（右）與東森購物專家志銘。（圖／記者徐文彬攝）

▼法務部長蔡清祥（中）、東森集團總裁王令麟（左）與台高檢檢察長邢泰釗（右）。（圖／記者徐文彬攝）



