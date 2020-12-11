毒品犯出獄銜接再精進　法務部長蔡清祥：反毒是政府第一要務

▲法務部長蔡清祥（右）表示，總統蔡英文非常重視毒品問題，認為這是政府必須執行的第一要務。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

法務部矯正署雲林監獄今（11）日辦理「109年度科學實證之毒品犯處遇及復歸轉銜矯正機關觀摩會」，為全國成效報告及各區實務座談，法務部長蔡清祥今特地南下參與，其表示，透過實施的幾處監所的經驗分享大家一起來討論，並邀請學者專家一起來共同檢討，以提高有效避免毒品犯再犯之成效。

觀摩會除由中正大學戴伸峰教授就矯正署委託研究提出全國矯正機關毒品犯處遇成效報告，及由臺北、花蓮、臺中看守所，及雲林、嘉義、臺南監獄等6所矯正機關報告處遇推動成果，並廣邀勞政、社政、衛政、心理師、社工師公會等相關單位參與，及矯正機關資深心理師、社工師、楊士隆教授等外部專家學者進行理論、實務兼具的探討之旅，各矯正機關藉由觀摩會彼此教學相長，展現矯正機關精進毒品處遇之決心與向心力，期建構綿密的社會安全網。

雲林監獄典獄長林憲銘說明，使用毒品者經常有其他心理健康、工作、家庭和社會功能受損的多樣化問題，因此依據美國國家藥物濫用研究所National Institute On Drug Abuse(NIDA)的13項治療原則，結合刑事司法制裁與成癮治療，訂定出7大面向課程，並與衛政、社政、勞政形成4方連結，聯手為毒品犯復歸社會銜接社區戒癮治療作好準備。

法務部長蔡清祥表示，總統蔡英文非常重視毒品問題「反毒是政府第一要務」，行政院在院長蘇貞昌的領導之下對於毒品的政策結合各相關的部會一起來努力，最近更親自主持會議，並批定了新世代反毒策略第二期的計畫內容，所以各部會相關緝毒、戒毒、拒毒主管機關都會全力配合。

法務部長蔡清祥指出，舉辦科學實證的毒品犯處遇與轉銜的模範觀摩，新的方案在2018年1月1日開始實施，已經將近3年，所以我們在檢討這樣一個科學實證的毒品犯處遇及轉銜是不是實施過程需要檢討改進的地方，透過實施的幾處監所他們的經驗分享大家一起來討論，並邀請學者專家一起來共同檢討，這樣的措施是否真正有效避免毒品犯再犯之成效。

法務部長蔡清祥勉勵說道，在檢警調憲海巡關務等6大查緝機關及相關部會通力合作及預防宣導下，已能有效降低毒品新生人口，另對於毒品再犯如何有效處理，深深期許第一線執行處遇的工作同仁，能夠精益求精，以團隊工作方式跨專業、跨領域合作，面對困境徹底提出有效解決方案，讓毒品犯能夠真正終身離毒，讓民眾有感。蔡部長另指出，各矯正機關在防疫工作上，不眠不休嚴密防護下，能有效防堵疫情，特別致上感謝與慰勉之意。

矯正署署長黃俊棠提到，戒毒是一輩子的事，矯正署推動「科學實證之毒品犯處遇模式」，就是希望協助毒品犯重新檢視自己，重建與家庭及社會的關係，並且在離開矯正機關後繼續接受社區治療，最後脫離毒品的控制，也請社會大眾對於每一位離開矯正機關的更生人，給予支持、接納及鼓勵。

矯正署署長黃俊棠再說，近年來矯正工作從消極監禁轉為積極復歸模式，我們要以復歸的目標來推動整個犯罪矯正的處遇，並朝刑事政策現代化、處遇人本化、設施科技化等方向邁進。矯正署並持續爭取補充心理師、社工師與個管師等專業人力，強化毒品犯處遇內涵，積極深化與勞政、衛政及社政單位之連結，協助毒品犯順利轉銜復歸社會。

另法務部蔡部長特別重視收容人復歸，提早適應社會生活，推動矯正機關受刑人自主監外作業制度，目前每天約有1,100名白天在外工作，為重返社會做準備，此項政策之推動深獲社會各界及受刑人家屬的支持與肯定。

▲法務部矯正署雲林監獄今辦理「109年度科學實證之毒品犯處遇及復歸轉銜矯正機關觀摩會」，為全國矯正機關毒品犯處遇及復歸轉銜整體成效報告及各區實務座談。（圖／記者蔡佩旻攝）

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