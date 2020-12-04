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「銅聲若響　愛與重生」法務部攜手東森購物銅雕公益勸募

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▲▼銅雕義賣，王令麟，邢泰釗，更保，更生人。（圖／記者吳銘峯攝）

▲東森集團總裁王令麟（左）與更生保護會董事長、台灣高檢署檢察長邢泰釗（右）共同出席「銅聲若響　愛與重生」義賣北監銅雕班作品的節目錄影。（圖／記者吳銘峯攝）  

記者吳銘峯／台北被導

為協助更生人順利復歸社會，法務部與更生保護會於12月4日下午到東森購物台進行「銅聲若響　愛與重生」節目錄影，將義賣北監銅雕班6件作品，以做公益之用。更生保護會董事長、台灣高檢署檢察長邢泰釗認同東森購物的用心，期許更多企業也能加入。東森集團總裁王令麟也承諾，未來會盡力幫助更生人，復歸社會。

更生人在走出監獄後，須面對家人的不諒解、社會的排斥、就業碰壁與人際疏遠等困難，若是社會大眾能對更生人多一點肯定與接納，將能使其更順利的復歸社會、展現自我價值。而台北監獄著名的銅雕班，在國寶級銅雕大師吳宗霖的帶領下，呈現極高的藝術價值；也因此這批學員的藝術作品曾受邀在台北101大樓、台北車站等地展出，引起藝術界高度矚目。

北監銅雕班的銅雕作品除了藝術展示外，現在也有機會被民眾收藏！教導受刑人做出銅雕的吳宗霖表示，利用銅雕可以重新塑造受刑人的自信心，改變他們的生活態度，「製作過程中，可以培養受刑人的自我信心。他們可能以前過很頹廢的生活，因為頹廢所以才會造成很多的錯誤，最後到了監獄裡頭。我告訴他們說，監獄關得住你的人，關不住你的心。你雖然身陷囹圄，切莫將歲月磋跎於斯，不要把生命浪費在這個地方，多少作一點事情。」

邢泰釗也說，義賣銅雕讓受刑人獲得收入，「有收入才能照顧自己的家庭，生活上才有依靠。此外，更重要的是對自己建立信心。我們感謝東森購物提供這次的機會，東森購物有很好的信譽，這次能夠出來，我們期待能夠拋磚引玉，讓社會大眾更能接受更生人，這才是對他們最大的幫助。」邢泰釗也對東森集團表示肯定，「非常敬佩、感謝王令麟總裁。」

東森集團總裁王令麟也說，「我非常了解受刑人在獄所裡面的痛苦，他們需要固定的收入，不但對自己生活有幫助，也能夠支應他的家庭。今天是第一次讓我們吳宗霖大師的作品，能夠推薦給全台灣東森購物有愛心的會員們，一起來分享、一起來贊助這個義賣。」王令麟也承諾，未來將幫助更多更生人復歸社會，「東森購物將來會提供平台，給所有服刑後的更生人，只要他們有商品、有意願，東森將不計利潤的協助他們，將產品行銷到台灣每一個角落。」本次北監銅雕班銅雕義賣共有6件銅雕作品，所有作品將於12月中旬於東森購物頻道開賣。

▼「銅聲若響　愛與重生」錄影現場。（圖／記者吳銘峯攝）
 ▲▼銅雕義賣，王令麟，邢泰釗，更保，更生人。（圖／記者吳銘峯攝）

▼東森集團總裁王令麟（左二），台灣高檢署檢察長邢泰釗（右三），銅雕大師吳宗霖（左三）一同觀賞北監銅雕班學員的銅雕作品。（圖／記者吳銘峯攝）  

▲▼銅雕義賣，王令麟，邢泰釗，吳宗霖，更生人，更保。（圖／吳銘峯攝）

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