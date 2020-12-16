北市旅館占地案急轉　公燈處長列被告！民代關說官員放水

▲台北市工務局公園路燈管理處處長陳榮興移送北檢。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市知名溫泉旅館「國際大旅館」，因占用公有地當停車場，原本被市府要求騰空返還，旅館在期限前還地，獲得減免近百萬元的占地補償金，但全案疑有民代介入關說，主管的北市公園路燈工程管理處長陳榮興，涉嫌指示花卉試驗中心主任宋馥華派員拆除圍籬，讓業者可繼續占地，北檢16日指揮廉政署發動大搜索約談相關官員到案。

位於陽明山北投溫泉區的國際大旅館，歷史悠久，古色古香的外觀與日式陳設，吸引不少遊客前往泡湯，不過北市府發現，業者長期違法占用公有地當停車場，2019年發文向業者催收相當於土地使用費的130多萬元補償金，但如果業者在期限內騰空還地，可依法減免補償金。

專案小組獲報，業者在2019年底期限前，的確自行在公有地周遭架設圍籬，限制他人再進入公有地，因此獲得補償金減免，僅需繳交40多萬元，但主管土地的宋馥華不知何故，又在2020年1月間，派員去幫業者把圍籬拆了，讓業者可繼續使用作為停車場，等於讓旅館明明持續占用公有地，卻平白獲得減免近百萬元補償金優待，涉嫌圖利罪。

▲花卉試驗中心主任宋馥華涉嫌圖利溫泉旅館占用公有地遭約談。（圖／記者劉昌松攝）

台北地檢署檢察官陳照世指揮廉政署蒐證告一段落後，16日依《貪污治罪條例》圖利等罪，搜索並約談宋馥華，同時因外傳宋的長官、公燈處處長陳榮興疑受民代關說而要求下屬處理，因此依並將陳榮興等公務員都約談到案。

除此之外，檢廉另案發現，公燈處另2名技工張家豪、黃銘鴻，涉嫌在2019年間，前後收取業者10萬元賄賂，並接受不當飲宴招待，再利用職權，將輕鬆、高利潤工程，發包紹益科技負責人林良益、景業水電工程余誌文、盛資機電工業楊逢隆、路燈買賣仲介陳紀全等特定業者，檢廉一併在16日發動搜索約談。

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