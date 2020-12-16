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南部水情拉警報　蔡英文籲：防疫勤洗手也別忘節約用水

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▲▼蔡英文民進黨中常會前談話受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蔡英文。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蔡文鈴／綜合報導

今年台灣未受颱風侵襲降雨量少，導致南部水情吃緊。民進黨16日召開中常會，會中報告「當前水情及因應對策」，黨主席、總統蔡英文聽完報告後裁示，政府已成立「抗旱中央應變中心」穩定水情，也提醒民眾防疫期間勤洗手也別忘節約用水。

民進黨中常會邀請台灣水資源與農業研究院院長虞國興、前台灣自來水公司董事長郭俊銘以「當前水情及因應對策」為題進行專案報告，黨發言人謝佩芬會後轉述蔡英文聽取報告後裁示。

蔡英文會中裁示，今年台灣非常罕見沒有颱風登陸，全台降雨偏少，近期中南部各水庫的蓄水量都在持續下降當中。政府已經成立「抗旱中央應變中心」，在明年梅雨季節來臨前的枯水期間，務必要全力穩定民生及產業供水，確保民眾用水無虞。

蔡英文表示，雖然新冠肺炎疫情在國內獲得有效的控制，但是全球疫情依然嚴峻。現在政府已經啟動秋冬防疫專案，提醒民眾除了戴口罩，保持社交距離之外，最重要的就是「勤洗手」，而在防疫期間民眾勤洗手的同時，也不要忘了要節約用水。

針對虞國興、郭俊銘的報告提出許多對策及建議，提到「水鄉型社會」的韌性家園，來解決台灣長期水資源失調的問題，蔡英文請政委帶回行政院做檢討，不論是哪一種對策或建議，都必須要中央與地方的通力合作，同時也要更多民間社會的力量共同完成。

蔡英文也說，民眾除了要有省水的概念外，政府也必須要有一套永續的水資源規劃發展政策，利用科技的力量讓水資源的保存、調度和整體用水效能更加完善。

此外，郭俊銘於會後受訪表示，常委都相當關切缺水問題，不過三年前台水就開始啟動「北水南送」，以及高屏溪「伏流水工程」，現在高屏溪每天可以反送17萬噸水給台南。

另外郭俊銘建議，也要擴大伏流水工程，包括台中也可以把石岡水壩上流的伏流水取水工程，避免大量水流入海中，可充分利用水資源。

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