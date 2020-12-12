　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

專訪／跟外甥納豆尬演技　侯友宜：我曾經為了破案演過「X客」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

◎採訪：羅婉庭、陳弘修

◎攝影：林敬旻、呂佳賢

文／羅婉庭

新北市長侯友宜在接受《ETtoday新聞雲》專訪時，被突襲了一段「市長給問嗎」，讓人意外的是，有些無厘頭的題目侯友宜竟也能快速給出答案。一名網友提問，外甥納豆勇奪金馬獎最佳男配角後，未來有沒有機會客串他的電影？侯友宜當場嗆聲「演戲根本難不倒他」。

其實，侯友宜一聽完這個跟納豆合作電影的題目時先是大笑兩聲，雖然揮揮手說自己沒這個本事，但隨即也透露自己以前在當刑警的時候演過很多角色，他說，刑警的工作中要埋伏、跟監、守候，曾經為了破案，演過攤販、路邊情人、外送小弟、清潔工、大樓管理員，甚至喬裝過「嫖客」。

聽到「嫖客」二字，眾人頓時驚訝的睜大眼睛問怎麼演，侯友宜立刻解釋，他當時的目的要把女孩子找出來蒐集案件情報，但他也補充現在的警察因為新規定不能這樣做了。

▲新北市長侯友宜專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲侯友宜自豪的說著警匪電影裡才有的辦案情節。（圖／記者林敬旻攝）

以下為侯友宜回覆「市長給問嗎」的內容：

一、「看到納豆得獎，未來有沒有可能插花演電影？」

侯友宜謙虛的說自己沒有這個本事，但是他以前在當刑警的時候演過很多角色，刑警的工作中要埋伏、跟監、守候，他曾經為了破案，演過攤販、路邊情人、外送小弟、清潔工、大樓管理員，甚至喬裝過嫖客，目的要把女孩子找出來問情報，但現在不能這樣做了。

他總結一句，精湛的演技是納豆的本分啦！只是他過去破案也需要演技，所以也是略懂三分，下次有機會可以表演給大家看。

二、「可以教學幾招防身術嗎？好想看市長把人過肩摔」

侯友宜看了看身形矮小的記者，面有難色的說，「不好吧！別人被摔成兩節，妳會被摔成三節。」但對一個超級警探來說基本防身術完全是小case，如果網友真的想看，歡迎搜尋Google「侯Sir返校日」竹圍高中柔道隊裡面有喔！

三、「了解現在九年級生的用語嗎，能不能現場造句？」 

「人＋377、郭、78+9=87」。

這一題，侯友宜說得有些吃力，但他確實有跟上年輕世代的腳步，了解一些網路用語，也自嘲以前人說話都很土，頂多會罵人「裝肖維」。

四、「新北耶誕城的卡司認識幾個？」 

侯友宜這一題成功過關，順利說出田馥甄、高爾宣、頑童、八三夭等明星。他還說自己會唱三八夭的「東區 東區 東區 PA-PA-PA PARTY」。

五、「明年耶誕城可以用Snoopy當主題嗎？」 

「好主意！請洽觀旅局」。

侯友宜滿意的說，到目前為止，人數跟往年比較已經增加20萬人，再創新高，但他也藉機向板橋人道歉，同時非常感謝居民體諒，這52天的交通、噪音的影響，他感到非常抱歉，承諾絕對不會延長，否則他壓力也不小。

六、「這次耶誕城請來了迪士尼人物，市長說得出她們的名字嗎？」

侯友宜順利說出愛麗絲夢遊仙境、仙杜瑞拉、小美人魚艾莉兒、小飛俠、小飛象、小木偶等6個經典動畫角色。

侯友宜笑著補充，「我們那時候沒有迪士尼，只有泥巴跟泥土！」迪士尼公主是女兒的回憶，他的童年只有大力水手的卜派跟奧莉薇。

七、「會怕蟑螂老鼠嗎？如果大街上看到會不會嚇到尖叫跳起來？」

侯友宜開嗆蟑螂，「如果在路上遇到我，算牠們八字輕！」，一定是馬上被拖鞋打死。

八、「3Q哥號稱可以1打35，市長自認一次最多可以打幾個?」 

侯友宜說，如果人家來攻擊他一定是有備而來，趕快閃是上策，但如果是刑警遇到要犯一定都很兇狠的，要打幾個都沒問題！重要的是把要犯銬上手銬，完成執法，「但是我不喜歡打架啦，警察學柔道只是為了防身。」

九、「如果自己的生平被拍成電影，男主角人選有納豆跟彭于晏，請問市長會選誰？」 

侯友宜想了幾秒，最後選了納豆。

「我跟納豆很熟，但完全不認識彭于晏」，前陣子看了超高票房的國片《孤味》，非常欣賞資深演員陳淑芳，演好一個角色不單靠長得帥、長得美，而是透過演員的人生歷練與價值觀淬煉而來，才能完美詮釋出每個角色的細節。

十、「市長曾說自己在「親子」這塊不及格，如果可以重來，還是想當警察嗎？還是會選擇把時間留給家人？」

「會！」

侯友宜說，選擇自己熱愛的工作，工作也是自己的選擇，但是工作與生活要取平衡點，每個人選擇的方向不一樣，有人選擇家庭多一點，有人選擇工作多一點，如果能平衡最好，但如果做不到，只能選擇做好一邊，也要尋求別人的體諒。

▲新北市長侯友宜專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲侯友宜特地穿上印有New Taipei City的「新隊服」接受專訪。（圖／記者林敬旻攝）

其他人也看了這些...

專訪／侯友宜給403萬市民的內心話首公開　「我一定打好新北10年基礎」
專訪／「返校日」聽見孩子的聲音　侯友宜：與時代脫節的人容易走錯路
專訪／「不少同事都在天上了」侯友宜談正氣：還能做事就是福

振興一下我們的美麗

ET快訊
快訊／台中20多歲男突墜樓　管理員發現嚇傻報警搶救中
阿翔女兒「那叔叔是誰」！Grace堅持不秒關門原因曝
曾嗆要買下台積電！紫光集團再爆「債務危機」淒涼現狀曝
快訊／美國FDA批准輝瑞疫苗！首批290萬劑下周開始配送
青青改名曝超兇福利「真的脫了」！3段狂晃片瘋傳
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

重申與蘇貞昌合作良好　蔡英文：不必炒作我跟院長間的關係

謝長廷傳達「日方對核食關切」　蔡英文：沒有開始實質討論

25歲上中天政論節目累積經驗　徐巧芯：如今想起來心懷感恩

中天新聞關台　蔡英文重申NCC專業決定：我們應學習尊重國家體制

專訪／「不少同事都在天上了」侯友宜談正氣：還能做事就是福

專訪／「返校日」聽見孩子的聲音　侯友宜：與時代脫節的人容易走錯路

專訪／侯友宜給403萬市民的內心話首公開　「我一定打好新北10年基礎」

專訪／跟外甥納豆尬演技　侯友宜：我曾經為了破案演過「X客」

背書美豬牛食安疑慮　蕭美琴：「在美生活會吃」且未產生健康問題

「我的施政總質詢已結束」　江啟臣再邀蔡英文辯論萊豬

黑猩猩站超挺「拿掃把打掃房間」　熟練動作藏故事：新工讀生報到？

瘦子走繩狂抖...大淵一踩穩到不行XDD　被整切到手傻住：真的假的啦！！

小蠢鼠狂奔亂甩「巨無霸烏魚子」 下盤太重慘跌撞臉...網全笑翻

王仁甫40歲凍齡「小時候看《格鬥天王》長大」　親解「日前載女星」真相：超誇張的！

強震一搖！爸彎腰「肉身護女兒」　雙手抱緊20秒媽看監視器惹噴淚

陳彥允踹倒2台共享機車遭罵翻　即刻宣布：暫停演藝工作

她被機車哥惡整「竹炭粉抹滿臉」 狀況外被路人偷瞄：太有魅力？

謝忻地震躲桌下哭「掉半球險走光」　深夜澄清：我真的沒有露點！

剖腹產肚內驚藏「壘球大紗布」6醫護忘拿出...她痛半年見真相

倒垃圾被夾斷3指！婦人痛得哀號　控清潔隊員蓄意傷害怒喊：國賠

重申與蘇貞昌合作良好　蔡英文：不必炒作我跟院長間的關係

謝長廷傳達「日方對核食關切」　蔡英文：沒有開始實質討論

25歲上中天政論節目累積經驗　徐巧芯：如今想起來心懷感恩

中天新聞關台　蔡英文重申NCC專業決定：我們應學習尊重國家體制

專訪／「不少同事都在天上了」侯友宜談正氣：還能做事就是福

專訪／「返校日」聽見孩子的聲音　侯友宜：與時代脫節的人容易走錯路

專訪／侯友宜給403萬市民的內心話首公開　「我一定打好新北10年基礎」

專訪／跟外甥納豆尬演技　侯友宜：我曾經為了破案演過「X客」

背書美豬牛食安疑慮　蕭美琴：「在美生活會吃」且未產生健康問題

「我的施政總質詢已結束」　江啟臣再邀蔡英文辯論萊豬

重申與蘇貞昌合作良好　蔡英文：不必炒作我跟院長間的關係

重振百年風城美學！SDA設計大賞新竹市入選11項成大贏家　市長林智堅獲「年度時人」獎

「車禍請太多假」闆娘多扣2000元　老鳥曝神扯年終！網轟吉下去

北市男搞簽賭又放款...借錢還要加1千5「買這個」　2年獲利數千萬

雨停了！周末回暖陽光露臉　強冷空氣「1天後襲台」急凍13°C

傳泰王要讓「出家廢后」復位…全因她是王子生母！　貴妃王后急了

月領30k年薪40萬！堅持買150萬「BMW 118i」　網傳授1招：折價很多

「冬粉取代白飯」能減肥？醫公布4主食熱量…嚇壞網友

一聲豬隊友官司跟著走　南警宣導網路常見犯罪態樣

謝長廷傳達「日方對核食關切」　蔡英文：沒有開始實質討論

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

政治熱門新聞

開放萊豬重創民進黨支持度　北市最新民調：國民黨現黃金交叉

中天新聞轉戰網路　NCC埋伏筆：國會有許多提案

中天轉戰網路　時力：持續推動《反媒體壟斷法》

即／中天新聞關台倒數　韓國瑜發聲

羅志祥空中游泳池拆了！現況照曝光

二階1.3萬份不合格...罷免陳致中團體：超乎預期

國民黨凍結28億、刪23億　關鍵裝備全被卡

蔡英文與4國領袖登法週刊　陳玉珍：引以為傲

台灣智庫民調：68%民眾肯定李登輝施政能力

蘇貞昌坦承　一接閣揆就與蔡英文討論萊豬開放

網跪求高嘉瑜　不要再綁公主頭了！

「我的施政總質詢已結束」　江啟臣再邀蔡英文辯論萊豬

中天關台！王淺秋：新聞史黑暗的一頁

蕭美琴：在美生活吃美豬、牛肉未產生健康問題

更多熱門

相關新聞

專訪／「不少同事都在天上了」侯友宜談正氣：還能做事就是福

專訪／「不少同事都在天上了」侯友宜談正氣：還能做事就是福

新北市長侯友宜接受《ETtoday新聞雲》專訪時特別穿上市府新制服，左手袖子印上大又清楚的「New Taipei City」，象徵新北市府充滿年輕、活力、團隊精神，他強調，當市長只有一個目標「愛台灣人民，愛這片土地、這個國家」，當初人民選擇了他，最大目的是做事，而不是想下一個位子。

專訪／「返校日」聽見孩子的聲音　侯友宜：與時代脫節的人容易走錯路

專訪／「返校日」聽見孩子的聲音　侯友宜：與時代脫節的人容易走錯路

專訪／侯友宜給403萬市民的內心話：我一定打好新北10年基礎

專訪／侯友宜給403萬市民的內心話：我一定打好新北10年基礎

蘇貞昌「全國亂了套」　侯友宜：萊豬不標示統一也沒用

蘇貞昌「全國亂了套」　侯友宜：萊豬不標示統一也沒用

「市民朋友還好嗎？」　6.7強震「五都」市長臉書秒發文暖喊話

「市民朋友還好嗎？」　6.7強震「五都」市長臉書秒發文暖喊話

關鍵字：

侯友宜

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

知名部落客「肺腺癌」病逝

快訊／中天新聞關台！最後畫面曝

法比歐求婚成功！　低頭甜吻台灣女友

快訊／趙斗淳出獄了！搭專車現身

青青改名繼續跳　7秒狂晃片瘋傳

波多野結衣傳「月底來台賣身」　AV達人曝真相

人妻懷胎9個月突死亡！婆婆堅持剖肚取子

快訊／高雄男遭射擊　海軍陸戰隊回應了

下雨不能尿尿？媽199買抬腿神器

手機2天僅賣75支　霸氣女董座臉綠

快訊／板橋清晨驚傳爆炸聲　民眾嚇醒：聽到很多救護車

男生要坐著尿尿！醫認證「3大優點」…網一試驚呆：真的有效

趙斗淳「滿頭白髮」真面目現身！

夫妻觸電亡　兒破門搶救也送命

中天員工抱蔡衍明大哭！

更多

最夯影音

更多
黑猩猩站超挺「拿掃把打掃房間」　熟練動作藏故事：新工讀生報到？

黑猩猩站超挺「拿掃把打掃房間」　熟練動作藏故事：新工讀生報到？
瘦子走繩狂抖...大淵一踩穩到不行XDD　被整切到手傻住：真的假的啦！！

瘦子走繩狂抖...大淵一踩穩到不行XDD　被整切到手傻住：真的假的啦！！

小蠢鼠狂奔亂甩「巨無霸烏魚子」 下盤太重慘跌撞臉...網全笑翻

小蠢鼠狂奔亂甩「巨無霸烏魚子」 下盤太重慘跌撞臉...網全笑翻

王仁甫40歲凍齡「小時候看《格鬥天王》長大」　親解「日前載女星」真相：超誇張的！

王仁甫40歲凍齡「小時候看《格鬥天王》長大」　親解「日前載女星」真相：超誇張的！

強震一搖！爸彎腰「肉身護女兒」　雙手抱緊20秒媽看監視器惹噴淚

強震一搖！爸彎腰「肉身護女兒」　雙手抱緊20秒媽看監視器惹噴淚

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面