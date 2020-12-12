專訪／跟外甥納豆尬演技　侯友宜：我曾經為了破案演過「X客」

◎採訪：羅婉庭、陳弘修

◎攝影：林敬旻、呂佳賢

文／羅婉庭

新北市長侯友宜在接受《ETtoday新聞雲》專訪時，被突襲了一段「市長給問嗎」，讓人意外的是，有些無厘頭的題目侯友宜竟也能快速給出答案。一名網友提問，外甥納豆勇奪金馬獎最佳男配角後，未來有沒有機會客串他的電影？侯友宜當場嗆聲「演戲根本難不倒他」。

其實，侯友宜一聽完這個跟納豆合作電影的題目時先是大笑兩聲，雖然揮揮手說自己沒這個本事，但隨即也透露自己以前在當刑警的時候演過很多角色，他說，刑警的工作中要埋伏、跟監、守候，曾經為了破案，演過攤販、路邊情人、外送小弟、清潔工、大樓管理員，甚至喬裝過「嫖客」。

聽到「嫖客」二字，眾人頓時驚訝的睜大眼睛問怎麼演，侯友宜立刻解釋，他當時的目的要把女孩子找出來蒐集案件情報，但他也補充現在的警察因為新規定不能這樣做了。

▲侯友宜自豪的說著警匪電影裡才有的辦案情節。（圖／記者林敬旻攝）

以下為侯友宜回覆「市長給問嗎」的內容：

一、「看到納豆得獎，未來有沒有可能插花演電影？」

侯友宜謙虛的說自己沒有這個本事，但是他以前在當刑警的時候演過很多角色，刑警的工作中要埋伏、跟監、守候，他曾經為了破案，演過攤販、路邊情人、外送小弟、清潔工、大樓管理員，甚至喬裝過嫖客，目的要把女孩子找出來問情報，但現在不能這樣做了。

他總結一句，精湛的演技是納豆的本分啦！只是他過去破案也需要演技，所以也是略懂三分，下次有機會可以表演給大家看。

二、「可以教學幾招防身術嗎？好想看市長把人過肩摔」

侯友宜看了看身形矮小的記者，面有難色的說，「不好吧！別人被摔成兩節，妳會被摔成三節。」但對一個超級警探來說基本防身術完全是小case，如果網友真的想看，歡迎搜尋Google「侯Sir返校日」竹圍高中柔道隊裡面有喔！

三、「了解現在九年級生的用語嗎，能不能現場造句？」

「人＋377、郭、78+9=87」。

這一題，侯友宜說得有些吃力，但他確實有跟上年輕世代的腳步，了解一些網路用語，也自嘲以前人說話都很土，頂多會罵人「裝肖維」。

四、「新北耶誕城的卡司認識幾個？」

侯友宜這一題成功過關，順利說出田馥甄、高爾宣、頑童、八三夭等明星。他還說自己會唱三八夭的「東區 東區 東區 PA-PA-PA PARTY」。

五、「明年耶誕城可以用Snoopy當主題嗎？」

「好主意！請洽觀旅局」。

侯友宜滿意的說，到目前為止，人數跟往年比較已經增加20萬人，再創新高，但他也藉機向板橋人道歉，同時非常感謝居民體諒，這52天的交通、噪音的影響，他感到非常抱歉，承諾絕對不會延長，否則他壓力也不小。

六、「這次耶誕城請來了迪士尼人物，市長說得出她們的名字嗎？」

侯友宜順利說出愛麗絲夢遊仙境、仙杜瑞拉、小美人魚艾莉兒、小飛俠、小飛象、小木偶等6個經典動畫角色。

侯友宜笑著補充，「我們那時候沒有迪士尼，只有泥巴跟泥土！」迪士尼公主是女兒的回憶，他的童年只有大力水手的卜派跟奧莉薇。

七、「會怕蟑螂老鼠嗎？如果大街上看到會不會嚇到尖叫跳起來？」

侯友宜開嗆蟑螂，「如果在路上遇到我，算牠們八字輕！」，一定是馬上被拖鞋打死。

八、「3Q哥號稱可以1打35，市長自認一次最多可以打幾個?」

侯友宜說，如果人家來攻擊他一定是有備而來，趕快閃是上策，但如果是刑警遇到要犯一定都很兇狠的，要打幾個都沒問題！重要的是把要犯銬上手銬，完成執法，「但是我不喜歡打架啦，警察學柔道只是為了防身。」

九、「如果自己的生平被拍成電影，男主角人選有納豆跟彭于晏，請問市長會選誰？」

侯友宜想了幾秒，最後選了納豆。

「我跟納豆很熟，但完全不認識彭于晏」，前陣子看了超高票房的國片《孤味》，非常欣賞資深演員陳淑芳，演好一個角色不單靠長得帥、長得美，而是透過演員的人生歷練與價值觀淬煉而來，才能完美詮釋出每個角色的細節。

十、「市長曾說自己在「親子」這塊不及格，如果可以重來，還是想當警察嗎？還是會選擇把時間留給家人？」

「會！」

侯友宜說，選擇自己熱愛的工作，工作也是自己的選擇，但是工作與生活要取平衡點，每個人選擇的方向不一樣，有人選擇家庭多一點，有人選擇工作多一點，如果能平衡最好，但如果做不到，只能選擇做好一邊，也要尋求別人的體諒。

▲侯友宜特地穿上印有New Taipei City的「新隊服」接受專訪。（圖／記者林敬旻攝）

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