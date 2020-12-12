專訪／「返校日」聽見孩子的聲音　侯友宜：與時代脫節的人容易走錯路

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◎採訪：羅婉庭、陳弘修

◎攝影：林敬旻、呂佳賢

文／羅婉庭

面對每天滿檔的市政工作與行程，能讓新北市大家長侯友宜暫時放下繁忙市政、忘記壓力的，就是替自己的YouTube頻道拍攝「侯Sir返校日」的那短短兩個小時。

侯友宜說，能夠重返校園跟學生互動、談談國家大小事是他最期待的，因為「與時代脫節，就容易走錯路，永遠都要向年輕人學習。」

跟上年輕世代的腳步，侯友宜在影音社群平台上所推出的「侯Sir返校日」活動影片，相當受到年輕學子的歡迎，透過抽空回到校園的機會，侯友宜曾到北大高工挑戰吉他社，到永平高中棒球社回憶家鄉嘉義最熱血的全民運動，他也到淡水商工餐酒研習社，嘗試人生第一次的咖啡拉花。

▲侯友宜強調身為一個市長，必須了解各年齡層的需求，才不會做錯決策。（圖／記者林敬旻攝）

在最近播出的三集內容中，侯友宜也與智光商工儀隊、竹圍高中柔道隊、復興商工的同學們親切互動，甚至拿出刑警30年的當家本領，操槍、格鬥、要犯速寫全出籠。

對於「返校日」，侯友宜說，離開學校這麼多年，當一個市長必須要理解，從零歲到銀髮族之所需，而年輕是國家未來的希望，當市長要不斷接觸與學習，向他們請教怎麼做才能讓城市多元進步，若總是停留在當年學習的觀念思考，除了脫節外還會走錯路，做錯決策。

「跟學生接觸，最大獲益者是我。」侯友宜表示，自己非常珍惜與學生相處的時光，因為學生可以教他很多新的東西，透過雙方腦力激盪、互相衝擊交換意見，成為制定新政策的養分。

侯友宜強調，「如果我不是市長，就沒有機會回到校園跟學生接觸」，他是帶著一顆感恩的心回到校園，未來會不忘初衷的繼續做下去。

▲「侯Sir返校日」其中一集前進竹圍高中柔道社，侯友宜大秀拿手絕活「大外割」，讓在場學生驚呼連連。

▲侯友宜前往各高中社團嘗試各種年輕人喜愛的活動，廣受學生歡迎。

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