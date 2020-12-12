專訪／侯友宜給403萬市民的內心話首公開　「我一定打好新北10年基礎」

◎採訪：羅婉庭、陳弘修

◎攝影：林敬旻、呂佳賢

文／羅婉庭

新北市長侯友宜上任迄今即將邁入兩週年，他在接受《ETtoday新聞雲》專訪時，首度公開自己對市民的內心話，眼中流露出非常堅定的神情，侯友宜說，他深知當初市民票投給他，就是想要一個安居樂業的生活，這是再清楚不過的事，就如同一位家長給予孩子的承諾，更是他眼前唯一的目標。他發出豪語，自己一定會為新北市打下10年發展之重要基礎。

在施政與滿意度調查中，侯友宜近年來的表現都是名列前茅，同時也被視為國民黨的新太陽，因此外界在討論未來政治版圖議題時，圍繞在侯友宜身邊的問題只有兩個，一個是要不要尋求連任，另一個是會不會爭奪2024總統大位。

但對於現在的侯友宜來說，選舉距離太遙遠，他根本不放在心上，反倒是每天都在跟市府團隊討論、研商「可以給市民什麼？」，他不是一個做什麼事情都有選票考量的人。

▲新北市長侯友宜。（圖／記者林敬旻攝）

身為403萬市民的大家長，侯友宜市政行程總是滿檔，根本沒時間運動，在接受訪談時，他才透露，自己每天都會抽空在辦公室走廊慢跑，局處首長們若要報告事情，可能還要跟著跑，運動的時候心情也特別好，很適合聽報告，同時也讓局處首長們保持健康，而當侯友宜這麼說時，一旁的官員與幕僚也頻頻點頭表示，這是真的。

對於上任兩年來最引以為傲的市政成績為何，侯友宜說，市政沒有等級差別，只要市民有感，就是團隊繼續打拚的動力。他想對市民朋友說的是，未來的10年，他已經在心中擘劃了一個藍圖，煥然一新、重新崛起的新北市未來會成為北台灣龍頭，並帶領台灣踏上國際，即便新北長期以來都是分配到最少中央財政資源的直轄市，但仍需自立自強才走得快走得遠，目前幾個指標性工程正如火如荼地實踐中。

盤點市府團隊除弊興利的成果，侯友宜認為，新北市是「台灣的縮影」，如何打造城與國際競爭的智能城市，2030年就能展現出完去不同的風貌，雖然有些事情一定在他任內無法完成，但他會負責打好厚實的底，未來10年才是新北市崛起的時候，就會是北台灣的龍頭，台灣就會崛起。藉由此次的訪談，侯友宜也希望跟新北市民分享幾項他覺得很重要的工作。

▲侯友宜如數家珍的說著市府團隊這兩年來的努力成果。（圖／記者林敬旻攝）

下水道工程2年內拚接管率75％

首先，新北市汙水下水道接管戶數已破百萬戶，全國最多，目前接管率達到65%，僅次於台北市，預計在2022年完成119.5萬戶接管，接管率達75%。

侯友宜說，2030年內完成138萬戶，屆時將以接管率86.71%超越北市的79.59%。此外，新北市每年新接管戶數近8萬戶，占全國新接管戶比率約42%，同樣是全國最多。

對於污水下水道工程就是市民摸不到、看不到，用得時候也不會想到的，但侯友宜覺得這對提升市民生活品質中非常重要，所以他堅持一定要做，而且做得比所有縣市都快。

都市毒瘤五股垃圾山必須拔除

另一項侯友宜想分享的故事是整頓五股垃圾山。他在上任後大力整頓長期被佔據、違規廠房林立、一暝大一寸的五股垃圾山，透過「擴大五股都市計畫發布前試辦計畫」，親手拔除這顆沉痾30年的惡臭都市毒瘤。相隔一條五股交流道的新泰塭仔圳，整飭工程同樣毫不手軟，過去的黑暗史就此終結。

事實上，在整頓的過程中，曾發生公務員遇上被人包夾恐嚇事件，侯友宜當時震怒嗆聲「別動我同仁」，規定的時辰一到就派怪手強制拆除，找議員、立委來關說都沒用，毫不意外的，364家違建全被夷為平地。

五股垃圾山位於新北的中心點，更是從高速公路進入的新北門面，過去沒人敢碰的地方，侯友宜整頓了一年後面貌全然不同。他可以自豪地向大家說，這就是除弊、興利雙管齊下最好的例子。

至於新泰塭仔圳重劃區緊鄰機場捷運線及台65高架，未來給旅客的印象再也不是一片雜亂鐵皮屋，侯友宜說，他會大刀闊斧翻轉老舊的市容，「現在不做更待何時？」

三環六線不是夢

在城市硬體規劃上，軌道建設也是侯友宜相當重視的一環。淡海輕軌藍海線第一期於今年底正式通車，安坑輕軌預計於2022年通車、三鶯線則預計於2023年完工、未來還有萬大中和線、新北樹林線及環狀線南北環段預計在2025年至2029年間完工。

根據侯友宜心中的藍圖，2030年時，新北市境內將會有121座捷運及輕軌車站，等於每10萬人就享有3座車站，與鄰近亞洲主要都市包括東京、首爾、新加坡並駕齊驅，躋身國際都會行列。

值得一提的是，2015 年聯合國發展高峰會上，全球193個會員國通過17項「永續發展目標」，根據這17項指標評比，新北奪下「最佳永續城市」三冠王，侯友宜說，一個月後，他也在綠色和平組織等環團的見證下簽署氣候緊急宣言，宣示2023年邁向「無煤城市」，全面淘汰轄內工業鍋爐、減少溫室氣體排放。在城市進步與永續發展的平衡上，侯友宜的心中有他自己的一把尺。

唯一的挑戰者是自己

在施政風格上，侯友宜非常重視市民的感受，套句流行用語，就是接地氣。過去這段時間，侯友宜與新北市1千多位里長開了座談會，直接向他反映民意解決問題，「市民的大小事，都是我的大事」，一個基礎建設絕對不輸大規模建設，所以侯友宜的「市民本位」觀念也深植整個市府團隊。

「變電箱移走、把路鋪平、把公園蓋起來、老舊校舍改建，用得到也看得到的才是市民的。」以熊猴森樂園為例，侯友宜每次提到總是面露笑容，他表示，這座全台最大滑梯樂園就在新北大都會公園，長度約800公尺，5大主題區設置31座動物造型溜滑梯、100組遊樂設施，「這不需要花太多經費，就可以提供市民親子同樂，這就是接地氣」。

「挑戰者只有自己，沒有別人。」侯友宜認為，新北市是台灣第一大城市，也是北台灣中心點，可以帶動整個北部快速發展，讓中華民國未來更有希望，「做事、做事、再做事」是團隊唯一的目標，大刀闊斧除弊興利，如果還可以做得更好，他就會要求同仁加快速度，超越自己。

人民健康與安全不可交換

除了上述幾項想讓市民朋友瞭解的市政建設，回到中央政策與地方政府的互動與合作上，對於新北市升格後所需要的資源，侯友宜認為中央給予的資源是不夠的，露出嚴肅神情，「顯然沒有啊！人均預算、統籌分配稅款總是六都最少，而且少得離譜！」

侯友宜表示，新北市進入重大建設高峰期，他身為市長，除了開源節流之外，就是走出自己的風格與改變，無法全然依賴中央經費。而他在當上市長前，就做好了準備，從簡政便民、行動治理、智能城市下手，市政團隊的立場清楚，就是守護民眾，錢不是最重要的。

侯友宜舉例，明年將進口的萊豬，近日又研議開放日本核食，人民憂心忡忡，無奈中央為何連簡單的標示萊劑、源頭管理都做不到，這不需要花龐大經費，就能讓民眾有感，「不是哪個國家交好與否的問題，人民的健康不可交換、安全不可交換」。

等不到中央的配套或支持，侯友宜堅持那就新北市自己來「超前防堵」，從公立育幼院、校園、安養機構、醫療場所之團膳嚴格要求零檢出，肉品輸入業者、9大類餐廳業者拒絕使用萊豬，連發四箭讓中央聽見地方不同的聲音。

對於施政決策上是否有獨特法則，侯友宜以萊豬為例指出，這都沒處理好，就在談核食，那百姓不是嚇死了！傾聽人民想要的，人民自然會支持你，在關鍵時刻就能聚集全民力量，改變想改變的事，推動你的重要政策。

若把時間拉回到年初新冠疫情席捲全球那個緊張時刻，也難怪侯友宜會決定以建議中央依健保卡領口罩為「超前部署」的起手式，因為他肩上的重擔是全國人口最密集、幅員最廣的城市。

特別是，每年的新北耶誕城已經開始暖身上場，緊接著還有大型演唱會，新北市再度湧入大量旅客，各局處繃緊神經，絲毫不敢怠懈，侯友宜也呼籲所有民眾做好健康管理，出門一律戴上口罩，回家第一件事情就是洗手，保護自己就是保護別人，全民齊心讓台灣再次度過難關。

比起剛接任市長時，侯友宜這兩年多了些白髮，但談到新北時雙眼依舊炯炯有神，說話鏗鏘有力，當初允諾市民的期待，他會一步步地兌現，在新北市的未來10年藍圖開始擘畫後，他接下來的兩年想必只會更加踏實與忙碌。

▲侯友宜堅持定位比職位更重要，「除弊」不怕得罪人、沒有選票壓力，該做的就馬上做。（圖／記者林敬旻攝）

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