專訪／「不少同事都在天上了」侯友宜談正氣：還能做事就是福

◎採訪：羅婉庭、陳弘修

◎攝影：林敬旻、呂佳賢

文／羅婉庭

新北市長侯友宜接受《ETtoday新聞雲》專訪時特別穿上市府新隊服，左手袖子印上大又清楚的「New Taipei City」，象徵新北市府充滿年輕、活力、團隊精神，他強調，當市長只有一個目標「愛台灣人民，愛這片土地、這個國家」，當初人民選擇了他，最大目的是做事，而不是想下一個位子。

侯友宜位於新北市政府18樓的辦公室裡，來自各界人士送給他的的關公像越擺越多尊，辦公椅後上方懸掛的「正氣」書法字從沒改變，這是他心裡刻得最深的兩個字。

談到市府團隊與他齊心為民服務，侯友宜想起過去因公殉職的同仁，語重心長地說：「還能做事就是幸福。」

▲新北市長侯友宜特地穿上New Taipei City新隊服。（圖／記者林敬旻攝）

「職位不是願景啦！」最近被鎂光燈追著問2024挑戰大位可能性的侯友宜笑著說，他在基層歷練40多年，選舉的時間不過是那幾天，對他而言重要的是累積新北市未來轉變的基礎，如今也是與基層站在一起。

侯友宜平均每天7點多就到辦公室，就一路忙到晚上9點、10點，幕僚說，侯友宜從沒過喊累，反而一整天都精神奕奕。侯友宜自己則是表示，他每天踏實為市政努力，選舉的時候提出了很多承諾，必須逐一完成，就算完成不了也會向市民報告。

▲侯友宜想起殉職的老同事，眼裡流露出一絲感傷。（圖／記者林敬旻攝）

在市府團隊的眼中，市民的請託就是激發侯友宜團隊不斷向前的動力，所以從侯友宜到局處全員都要維持體能、保持健康體態，因為這是保護市民的基本功，也才有力氣逐一完成給市民的承諾，但評價有好就有壞，所以侯友宜總是說，不管民調高低，他都感謝鞭策，樂見市民的批評指教，只要有道理、該改的他都會改。

侯友宜回憶，就像以前破獲重大案件、抓到要犯後，仍要開檢討會，疏忽會造成下一次的慘痛教訓，這是過往30年警探生涯給他的人生啟示，辦案就是一個人生的縮影，侯友宜說，他過去的工作必須介入他人的生命悲歡離合、恩怨情仇，在這當中要謹記的是自己做事的態度，秉持正氣。

「立社會之方規，乃浩然之正氣。」侯友宜用手比出一個方塊說，社會正氣是由一塊塊的小的正向力量，拼成一股強大的力量，每一個社會角落、每一個志工帶著熱忱服務，犧牲奉獻，小螺絲的正向力量激發他往前走，這才是人生最重要價值，而所有小正氣串連成大正氣，台灣最需要的是正氣，絕不是互相詆毀、互相批判。

侯友宜表示，政治不是人生唯一的路，把現在做好就好，未來如何誰曉得，當年跟他並肩作戰的同事，好幾位都在天上了，能把握當下做事就是他往前走的最大動力，過去的工作造就了他的工作態度。

侯友宜強調，「還能做事就是幸福」，如今還能跟夥伴們享受團隊合作的力量，很珍惜，有時候民眾的一句鼓勵的話都讓團隊成員非常感動，成為他最強的正能量。

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