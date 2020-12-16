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高嘉瑜貼3笑臉收「幫助雜亂人生的書」　網友：亂的是房間...

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▲▼高嘉瑜收新書。（圖／記者屠惠剛攝、翻攝自高嘉瑜臉書）

▲高嘉瑜收新書。（圖／記者屠惠剛攝、翻攝自高嘉瑜臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

民進黨立委高嘉瑜先前自爆「亂室嘉人」後，便換了新造型，一口氣剪了約20cm的頭髮，並稱「先整理頭髮、再整理房間」。但在整理房間之前，高嘉瑜16日表示， 最近收到很多對雜亂的人生很有幫助的書，只見照片一共有五本。對此，網友打趣留言，「妳的人生並不雜亂，雜亂的是房間。」

高嘉瑜本月6日po出新造型，只見她一口氣剪了約20cm的頭髮，從原本的長髮剪短至及肩長度，她甚至寫下，「先整理頭髮、再整理房間」，讓不少網友直呼戀愛了，超級清純！剪頭髮的話題甚至延燒數日，她也透過臉書讓網友票選，「公主頭」VS.「妹妹頭」，哪個適合？大票網友回應就愛「妹妹頭」。

至於網友關心高嘉瑜哪時整理房間？還沒整理之前，她先在臉書更新，最近收到很多對雜亂的人生，很有幫助的書，並附帶三個笑臉符號，感謝一上市就12刷的排行榜冠軍《人生路引》、《讓生命蛻變的「怦然心動的人生整理魔法1、2」》、《零雜物裝修術》、《錢買不到的東西》等。此文一出，引網友幽默回應，「妳的人生並不雜亂，雜亂的是房間。」

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